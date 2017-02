Kunstausstellung in Kundenhalle der Sparkasse

"Wir stellen unsere Kundenhalle gerne für Schülerinnen, die das Kunst-Additum in diesem Jahr am Gymnasium absolvieren, zur Verfügung", betonte Vorstandsmitglied Gerhard Hösl von den Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt-Vohenstrauß bei der Eröffnung der Kunstausstellung.

Verschiedene Stile

Da es kein bestimmtes Thema gibt, konnten die jungen Künstlerinnen der Q12 ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen. Zu sehen sind unter anderem Aquarelle, Bleistiftzeichnungen und bunte Werke im Graffiti-Stil. Vier Wochen lang ist die Ausstellung während der Geschäftszeiten in der Kundenhalle am Sparrkassenplatz 1 in Neustadt/WN zu sehen. Die begleitende Studienrätin Evelyne Häupl bedankte sich bei dem Geldinstitut für die Möglichkeit, dass die fünf Mädchen ihr künstlerisches Können einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können.Die angehenden Künstlerinnen stellten ihre Werke zahlreichen Erwachsenen, Mitschülern und Angehörigen vor. Hanna Busch liebt es zu zeichnen. Ihre Objekte stellt sie realistisch dar. Kerstin Schürlein hob die unterschiedliche Weise ihrer Arbeit hervor. Mit unterschiedlichen Gegenständen hat die Arbeit von Johanna Rupprecht zu tun. Franziska Remold verwendet für ihre Kunstwerke vor allem den Stil Bleistiftzeichnung.