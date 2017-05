Landrat Andreas Meier spricht von einem "Meilenstein-Ereignis": Für den Erweiterungsbau des Landratsamts, laut Architekt Professor Piero Bruno die "bestbewachte Baustelle Deutschlands", ist der Grundstein gelegt.

Konjunkturprogramm

Neustadt /WN. Rund 50 Festgäste versammelten sich am Montagnachmittag auf der Baustelle neben dem Neuen Lobkowitzerschloss. Landrat Meier, der von seinem Dienstzimmer im zweiten Stock den besten Blick auf die Baustelle hat und den Fortschritt genau verfolgt, war für die Grundsteinlegung zum ersten Mal in die zehn Meter tiefe Grube hinabgestiegen. Der Blick von oben sei schon imposant, aber noch mehr zeige sich von hier unten die Dimension des 7,7 Millionen Euro teuren Projekts mit Sicht auf das Neue Schloss, schwärmte der Hausherr.Die Diskussion um die Kosten nicht verschweigend, gab sich der Landkreischef selbstkritisch. Das hätte man besser kommunizieren können. Seine Botschaft lautete: "Die Baukosten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten." Für Meier ist die Maßnahme auch ein Konjunkturprogramm des Landkreises. Geld fließe in die heimische Bauwirtschaft und von dort über die Gewerbesteuer zu einem großen Teil wieder zurück in die Kommunen. "Das Schlimmste ist hinter uns, die Grube ist fertig", sagte Professor Bruno von der Architektengemeinschaft Bruno-Fioretti-Marquez aus Berlin und verwies auf die komplexe Umsetzung des Raumprogramms. Das italienisch-argentinische Trio hatte sich bei der europaweiten Ausschreibung gegen 18 Konkurrenten durchgesetzt.Der Planer versprach einen neuen Blick auf die Nordseite des Schlosses. "Das ist die Krönung dieses neuen Stadteingangs." Dank galt in erster Linie Kreisbaumeister Werner Kraus für die engagierte Unterstützung. Bevor es schließlich zur Brotzeit ins kleine Festzelt ging, mauerten die Ehrengäste eine Zeitkapsel mit dem "Neuen Tag", den aktuellen Münzen, den Bauplänen, einer Flasche Bier und einer Urkunde in den Grundstein ein.