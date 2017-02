Die Sperrmüllabfuhren im Landkreis haben begonnen. Bis Ende Juni rollen die Sammelfahrzeuge durch alle 38 Gemeinden des Landkreises. Allerdings nicht nur jene Wagen, die im Auftrag des Landratsamtes unterwegs sind. Sammler aus dem In- und besonders dem Ausland machen sich bereits etliche Tage im Voraus auf die Socken. Claudia Prößl, Pressesprecherin der Behörde, berichtet in einer Mitteilung von "Belästigungen" und "Problemen mit liegengebliebenen Abfällen". Und sie gibt Tipps, wie sich der Ärger minimieren lässt.

Zwei Sperrmüllsammlungen pro Jahr Nach der Abfuhr im Frühjahr besteht im Herbst noch einmal die Gelegenheit zu entrümpeln. Die Termine sind im Abfallkalender 2017 abgedruckt oder unter www.abfall.neustadt.de einsehbar.



Die Sammlung erfolgt mit drei Fahrzeugen. Ein Lastwagen lädt die verwertbaren Holzmöbel auf. Ein zweites Fahrzeug sammelt die sperrigen Haushaltsgeräte und metallenen Sperrmüllgegenstände wie beispielsweise Fahrräder und Gartenmöbel. Der dritte Lastkraftwagen schließlich erfasst mit Teppichen, Matratzen und Polstermöbeln den sogenannten unverwertbaren Hausrat. Dieser Sperrmüll wird zum Müllkraftwerk Schwandorf transportiert und dort zumindest noch zur Wärme- und Elektroenergiegewinnung eingesetzt. Das Landratsamt bittet, die Abfälle entsprechend nebeneinander abzustellen. Eine saubere Bereitstellung erleichtere die Verladung, und es werde nichts übersehen.



Weitere Informationen bei Abfallberater Peter Hägler, Bürgertelefon 09602 /793530.

Reifen auf fremden Grundstücken. "Häufig werden Reifen bereitgestellt, von Sperrmüllsammlern aus dem In- und Ausland aufgeladen und beim Vorfinden von besserer Ware bei anderen Anwesen einfach wieder abgeladen", berichtet Prößl. Die Lösung liegt nahe: Reifen sind kein Sperrmüll, dürften also gar nicht am Straßenrand abgelegt werden. Bei Sperrmüll handelt es sich ausschließlich um Möbel und sperrige Haushaltsgeräte - und eben nicht um Reifen, Kleidung oder kleinere Gegenstände.Vorzeitiges Abstellen. Sperrmüll soll erst am Vorabend der Sammlung zum Straßenrand gebracht werden. Claudia Prößl: "Das vorzeitige Abstellen von Gegenständen auf öffentlichen Flächen ohne triftigen Grund ist eine unerlaubte Sondernutzung." Komme es durch die verfrüht entsorgten Gegenstände zu einem Unfall mit Personen- oder Sachschaden, könne der Besitzer der Gegenstände dafür haftbar gemacht werden.Gewerbliche Sammler. Den Sperrmüllsammlern könne nicht verboten werden, Gegenstände für den Eigengebrauch vom Straßenrand aufzulesen, stellt die Pressesprecherin klar. Allerdings seien immer mehr gewerblich unterwegs. "Sie entnehmen im großen Stil die zu verkaufenden Wertstoffe wie Metall oder Elektronik vom Sperrmüll und lassen dabei zerlegte unverwertbare Gehäuse oder zerschlagene Geräte zurück. Die Wertstoffe entgehen dem Landkreis bei der Vermarktung, bei der zumindest ein Teil des Sperrmüllabfalls die Kosten der Sammlung und Entsorgung reduzieren hilft." Meist würden die Geräte auch nicht fachmännisch zerlegt und verwertet. Diese gewerblichen Sammler "handeln gesetzeswidrig", betont Prößl. Hinweise darauf nimmt das Landratsamt Neustadt entgegen.Belästigung. Die Sprecherin des Landratsamtes rät, keine Sammler aufs Grundstück oder ins Haus zu lassen. "Dann kann die Belästigung durch ausländische Sperrmüllsammler eingedämmt werden."