Wie in Winterstarre scheinen die Bagger auf den Frühling zu warten. Nach dem Fasching erwachen sie im Baugebiet "Rumpler III" zu neuem Leben. Dank modernster Satellitentechnik arbeiten sie zentimetergenau.

Baugebiet "Rumpler III" Das Baugebiet "Rumpler III" umfasst ein Areal von rund 32 700 Quadratmetern. Davon sind 11 500 Quadratmeter Grün- und 5200 Quadratmeter Straßenfläche. Für die 25 Baugrundstücke plus fünf weitere für die sogenannte Riegelbebauung hin zur B 15 verbleiben 26 000 Quadratmeter. Nach Angaben der Stadt sind neun Parzellen verkauft, darunter alle acht, die im kommunalen Besitz waren. Wegen des Verkaufs der zwei städtischen Areale für die Mehrfamilienhäuser sei man in Verhandlungen, bestätigte Peter Forster im Rathaus. Die Erschließungsarbeiten sollten im Sommer fertig werden, Häuslebauer könnten aber wohl schon vorher mit dem Bauen beginnen. (ui)

Damit das klappt, hat der Weidener Ableger der Firma Markgraf seinen Mitarbeiter eine Winterschulung auf der Baustelle angeboten. Statt Holzpflöcke im Boden geben künftig dreidimensionale Modelle am Bildschirm dem Baggerfahrer vor, wo er die Schaufel einzusetzen hat. Die Position bestimmt das Gerät per GPS via Satellitensignal."Die Steuerung ermöglicht ein zuverlässiges Arbeiten in nahezu absteckungsfreier Umgebung. Diese Steuerung vergleicht ständig die Ist-Position der Löffelschneide mit der Soll-Position im gespeicherten 3D-Geländemodell und zeigt dem Geräteführer Position, Höhe und Querneigung sowie viele weitere hilfreiche Informationen an", heißt das im Fachjargon.Der Aufwand beim Vermessen der Baustelle entfällt. Der Baggerfahrer muss sich nicht an die endgültige Form des künftigen Geländes langsam herantasten, sondern das System führt ihn zentimetergenau an.Auf dem Bildschirm in der Kabine sieht der Fahrer Leitungen. Er weiß, wo Böschungen hinkommen und wie tief er graben muss. "Die Schulung übernimmt unsere Vermessungsabteilung", sagt Michael Feit, Leiter der Neustädter Baustelle und Chef der allgemeinen Tiefbauabteilung der Firma Markgraf in Weiden."Wir füttern die Steuerung der Bagger mit den Daten der fertigen Straße als dreidimensionale Bildschirmdarstellung", berichtet der Leiter der Vermessungsabteilung, Roland Budnik. "Der Fahrer hat ein Modell vor sich wie ein Videospiel." Seine eigene Abteilung ist durch die neue Technik mehr am Schreibtisch und PC als draußen auf der Baustelle. Statt Holzpflöcke in den Boden zu schlagen, erarbeiten die Spezialisten aus den zweidimensionalen Plänen und sonstigen Daten über die Baustelle wie mögliche Leitungen im Untergrund nun die virtuellen 3-D-Modelle."Für die Leute auf der Baustelle ist die neue Technik eine riesen Erleichterung, für den Auftraggeber eine Zeitersparnis." Einziger Nachteil, der Budnik einfällt, ist das die Verbindung nach oben zu den Satelliten ungehindert frei sein müsse. Im Verlauf der Woche habe man rund 15 Leute auf der Baustelle in der Kreisstadt in der Handhabung der "Trimble Baggersteuerung" geschult.