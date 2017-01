Der 2. Februar gilt als wichtiger Tag im Kirchenkalender. An Mariä Lichtmess endet endgültig die Weihnachtszeit. Christbäume und Krippen werden aus den Kirchen geräumt. Aus den Wohnzimmern sind sie schon länger verschwunden.

Kinder feiern mit Laternen

Empfang im Kloster

Kerze Symbol für Jesus Christus Lichtmess ist das letzte Fest in der Weihnachtszeit. Das Datum berechnet sich vom 25. Dezember her. Denn zählt man vom 1. Weihnachtstag 40 Tage weiter, kommt man zum 2. Februar. 40 Tage sind in der jüdisch-christlichen Tradition ein Zeitmaß, das sich in den 40 Tagen der Fastenzeit wiederfindet.



Der biblische Bezug von Lichtmess ist die alttestamentliche Vorschrift, dass Frauen sich 40 Tage nach der Geburt einer kultischen Reinigung unterziehen müssen. Da der Erstgeborene Gott geweiht war, wurde er im Tempel "dargestellt", daher auch Darstellung des Herrn. Der Name Lichtmess(-messe) erklärt sich daraus, dass die Kerzen für das kommende Jahr geweiht wurden. Das Licht symbolisiert Christus. Die mit nach Hause genommene Kerze wurde beim Gebet wie auch bei Unwettern angezündet.



Die Lichtsymbolik leitet sich direkt aus dem Bericht des Evangelisten Lukas her. Als Josef und Maria Jesus in den Tempel bringen, werden sie von dem greisen Simeon und der 84-jährigen Witwe Hanna erwartet. Simeon nennt das Kind "ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein Volk Israel".



Im Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft Herz Jesu-St. Johannes Weiden heißt es: "In den christlichen Kirchen ist die Kerze ein Symbol für Jesus Christus, das Licht der Welt. Jede Segnung, so auch die Kerzensegnung zu Mariä Lichtmess, ist keine Versicherung gegen alle Übel dieser Welt. Sie ist vielmehr Zeichen für unseren Glauben, dass Gott uns Menschen zur endgültigen Freude, zu seinem Licht führen will. Das Licht der Kerze öffnet uns die Augen für all das Schöne und Gute, das uns im Alltag immer wieder begegnet, für die Freuden des Augenblicks, die wir dankbar genießen dürfen.



Symbolisch soll uns das Licht der gesegneten Kerze in der Dunkelheit der Zeit den Weg weisen, aber auch daran erinnern, dass wir als Schwestern und Brüder Jesu Christi selbst Lichtbringer in dieser Welt sind, dort, wo wir leben, Tag für Tag." (ms)

Neustadt/Weiden. Lichtmess ist eines der ältesten Feste der christlichen Kirche. Seit Anfang des 5. Jahrhunderts wurde es in Jerusalem am 40. Tag nach der Geburt Jesu gefeiert. In Rom führte die Kirche den Feiertag gut zwei Jahrhunderte später ein. Mit dem 2. Februar verbinden sich viele unterschiedliche Glaubensaussagen, viele Volksbräuche und auch Bauernregeln.Im 11. Jahrhundert kam der Brauch der Kerzensegnung und der Lichterprozession auf. Noch heute werden die für das ganze Jahr benötigten Lichtquellen geweiht. In der Pfarrei St. Georg in Neustadt bittet Stadtpfarrer Josef Häring alljährlich an Lichtmess um Spenden. Der Jahresbedarf beträgt 42 Kerzen für den Hochaltar, 36 Kerzen für den Maialtar, 24 Altarkerzen für die Friedhofskirche und 60 für das Ewige Licht. Die Stadtpfarrei Vohenstrauß braucht 120 Kerzen.Als einzige Pfarrei in der Region hält St. Josef in Weiden an der Zeremonie der Lichterprozession fest. Um 18.30 Uhr versammeln sich die Gläubigen vor dem Pfarrheim, wo die Kerzen gesegnet werden. Danach ziehen die Menschen in die Kirche ein und feiern GottesdienstIn Kirchenthumbach lädt am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr das Kinderhaus St. Elisabeth zur Lichtmess-Andacht an der Bergkirche ein. Beginn ist um 18 Uhr. Die Kinder ziehen mit ihren Martinslaternen in das Kirchlein ein. Zum Abschluss bekommen sie symbolisch ein Lichtmesskerzlein.Größte Bedeutung hatte Mariä Lichtmess jahrhundertelang in der Landwirtschaft. An diesem Tag erhielten die Dienstboten den Jahreslohn in Geld und Naturalien. Sie konnten sich bei ihrem Bauern mit Handschlag neu verpflichten oder den Hof wechseln. Die Zeit bis Agatha (5. Februar) war dann eine Art von vertraglich gesichertem Nichtstun, das man die "Schlenkweil" nannte.Der Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes Weiden/Neustadt, Hans Winter, kennt in seinem Gäu keinen Bauernhof mehr, auf dem dies so gehandhabt wird. Auch seinem Kollegen Josef Wittmann in Regensburg ist kein Betrieb bekannt, der noch zu Lichtmess einstellt: "Knechte und Mägde, die wechseln, gibt es nicht mehr. Größere Betriebe haben ihre Mitarbeiter mit Vertrag angestellt." Eine frühere Kollegin verriet uns, dass sie und ihr Ehemann sich alljährlich an Lichtmess per Handschlag versprechen, es noch ein weiteres Jahr miteinander versuchen zu wollen.Die Waldbesitzervereinigung Floß hält traditionell die Jahresversammlung in Diepoltsreuth an Lichtmess, für die Landwirtschaftsschüler des Jahrgangs 1960/61 ist der Lichtmess-Treff im "Weißen Rößl" in Neustadt seit langer Zeit Usus. Auch die Klosterdorfgemeinde Speinshart lädt alljährlich zum Lichtmess-Empfang ins Kloster ein.Der 3. Februar ist ebenfalls ein wichtiger Gedenktag in der katholischen Kirche. Er gilt dem heiligen Blasius. Seit dem 16. Jahrhundert empfangen die Gläubigen nach dem Gottesdienst den Blasiussegen zum Schutz gegen Halskrankheiten. In vielen Pfarreien wird er auch schon am Vorabend erteilt, also am Abend von Mariä Lichtmess. (Hintergrund)