Die ehemals in Neustadt residierende Fürstin Augusta Sophie von Lobkowitz erhält ein Denkmal. Schräg gegenüber ihrer einstmaligen Residenz steht nun ein "Meilenstein der Zeit", der an die evangelische Gemahlin des katholischen Fürsten Wenzel Eusebius in Neustadt erinnert.

35 Meilensteine entlang der Goldenen Straße Die Idee für "Meilensteine der Zeit" links und rechts der Goldenen Straße, die mit der bayerisch-böhmischen Geschichte verbundenen Persönlichkeiten oder Ereignissen gewidmet sind, entstand 2008 im tschechischen Verein "Terra Tachovia". Auf Initiative des bayerischen Vereins "Via Carolina" wurde daraus 2017 im Rahmen des Begleitprogramms zur bayerisch-tschechischen Landesausstellung Karl IV. ein einmaliges grenzüberschreitendes Band aus insgesamt 35 Kunstwerken. Er erstreckt sich von Weiden bis ins tschechische Stríbro und von Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) bis Waidhaus. (krb)

Neustadt. Das Maibaumfest in der Kreisstadt war heuer durch ein historisches Schauspiel bereichert. Schauspieler des Geschichtsparks Bärnau-Tachov waren mit einem Handelswagen, gezogen von zwei Pferden, nach Neustadt gekommen, um eine Szene mit Kaiser Karl IV. nachzustellen.Dabei verlieh der Kaiser den Neustädtern nicht nur einige Privilegien, sondern schenkte ihnen auch die Korporationswaldung. Unmittelbar im Anschluss an das Schauspiel enthüllte Bürgermeister Rupert Troppmann zusammen mit Bildhauer Günter Mauermann den Meilenstein. Die Form des Meilensteins symbolisiert die Wellen der Waldnaab und den Lauf der Zeit. Darin werden die beiden Wappen der Familien Sulzbach und Lobkowitz angedeutet. Die Luther-Rose stehe für den evangelischen Glauben der Fürstin, der Handschuh deute auf die Waldschenkung von Kaiser Karl IV. hin, erläuterte Mauermann.Bürgermeister Troppmann erinnerte an die Toleranz, die damals in Neustadt geherrscht habe und die man sich heute oftmals sehnlichst wünschte. "Was diese Frau vor beinahe 400 Jahren in Neustadt vorlebte, wäre gerade heute sehr wichtig: Seinen eigenen Glauben leben, dabei andere respektieren." Der Platz für das neue Denkmal in der Kreisstadt wurde bewusst gewählt. Es steht in der Stadtmitte, unmittelbar gegenüber der beiden Lobkowitz-Schlösser und direkt an der Goldenen Straße.Das Denkmal aus Sandstein gründet auf einem Sockel aus Flossenbürger Granit. Neben der Säule befindet sich eine Hinweistafel in deutscher und in tschechischer Sprache. Sie erzählt kurz die Geschichte von Neustadt an der Waldnaab und von Augusta Sophie, gibt Hinweise auf den Künstler und berichtet, warum der Meilenstein geschaffen wurde.