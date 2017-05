11 000 Euro lässt sich die Stadt einen modernen Festwagen kosten. Die Idee zum Aufbau stammt von Christine Flor.

(arw) Erst waren die Mitglieder des Kulturausschusses begeistert. Jetzt folgten ihnen die Stadträte, die den Entwurf im Bauausschuss sahen. Sie vergaben die Metallarbeiten mitsamt der Drehscheibe und Motor an die Neustädter Firma Naber und Steiner für 6300 Euro. Den Druck erledigt die Firma Kollerer für 4462 Euro. Eile ist geboten, denn die Stadt möchte sich mit diesem Gefährt beim historischen Festzug des Marktes Waldthurn am 18. Juni erstmals präsentieren.Den äußeren Rahmen um die Ladefläche ziert die Häuserkulisse der Altstadt. Auf der Rückseite des Fahrzeuges wird der Rathausplatz mit Wappen gezeigt und gegenüber das Neue Schloss. Die Farben der Stadt ergeben die Basis, auf denen die Häuser stehen. Auf der Frontseite erscheint das Logo der Stadt mit dem Vermerk 800 Jahre.Die zweite Schauebene ist nach innen versetzt und stellt Szenen und Hauptdarsteller der Stadtgeschichte dar. Es finden sich Bilder vom Zoigltransport um 1925, Glasbläser Zupfer-Sepp, Kommerzienrat Frank und die Bären-Brauerei. Weitere Vorschläge sind der Maler Rabusky, der Komponist Gleißner und die Bürgerwehr. Auf der dritten Ebene des Festwagen dreht sich das Rad der Zeit.Angefangen im Jahr 1218 "Nova Civitas", über Kaiser Karl IV., Fürstin von Lobkwicz (1624), Wallfahrtskirche St. Felix (1746), Bau der Eisenbahn (1882), Glasindustrie (1890), Kulturhügel (1950), Mühlbergtunnel (2005), Stadtplatz (2012) und ein Blick ins Jahr 2050, die "kleinste Kreisstadt Bayerns". Das Rad der Zeit ist auf beiden Seiten bedruckt und dreht sich in bestimmten Abständen immer weiter.