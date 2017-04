Eine besondere Überraschung bieten Fürst Wenzel Eusebius von Lobkowitz (Bernhard Knauer) und sein Adjutant Oberamtmann Zickel (Max Peter) bei der historischen Führung für österreichische Winzerinnen. Komponist Franz Gleißner (Karl Wildenauer) hat im Hof der Kutscher-Häuser einen weit gereisten Koch mit dabei.

Küchenmeister aus Togo

Rote Tinte für Mozart

(kwl) Zunächst informierte Zickel, dass Gleißner am 6. April 1761 in Neustadt geboren wurde und 1771 in das "Churfürstliche Jesuiten-Gymnasium" nach Amberg gekommen war. Er studierte ab 1780 in München Musik und Philosphie. Franz Johannes Seraph Xaver Gleißner erwähnte gegenüber dem Fürsten, dass er der rechtmäßige Sohn des Leinwebers und Gärtners Johann Stephan Gleißner und seines Weibes Anna Margaretha sei.Jahre später unterrichtete Gleißner in Neustadt Musikschüler. Dies demonstrierte Wildenauer mit den Blechbläsern Stefan Fuhrich aus Wampenhof bei Waldthurn, Johannes Gleißner und Benedikt Hetz aus Neustadt, Jakob Müller aus Vohenstrauß (alle Trompete) sowie den Altenstädter Zwillingen Peter und Paul Dütsch-Glokpon (beide Posaune).Dabei stellte Gleißner die Zöglinge Peter und Paul als Söhne seines Hauswirtschaftsmeisters Paolo vor. Dieser koche ihm tagtäglich auf. Gleißner hatte ihn bei seiner Reise in das westafrikanische Land als geschickten Koch und Wirtschafter kennengelernt und gleich mitgebracht. Bei seinem Aufenthalt in München werde Gleißner dem König vorschlagen, Togo zur bayerischen Kolonie zu machen. Dies sei einige Jahrzehnte später dann auch tatsächlich geschehen.Aktuelle Kuriosität: Paolo kam bei der Flüchtlingswelle vor 30 Jahren nach Deutschland und war in Neustadt untergebracht. Er stammt aus Togo und lernte dort Koch. Alfred und Inge Dütsch aus Altenstadt adoptierten ihn. Inzwischen ist auch seine Ehefrau Aimé nachgezogen. Beide kamen zur historischen Aufführung für die österreichischen Gäste auf den Neustädter Stadtplatz und traten in ihrer Landestracht auf.Die musikalische Liebe des historischen Gleißner gelte dem "Contrebaß". "Überdies wird meine Stimme von allen gelobt. Ich bin Musiker und Sänger am Münchner Hof." Gleißners erste Komposition war 1778 ein Requiem, die der Totenfeier für Kurfürsten Max Joseph "einen angemessenen Geist verlieh". Im Faberbräu München habe man am 12. Februar 1783 sein Singspiel "Der Äpfeldieb und der Schatzgräber" aufgeführt.1796 sei er, so informierte der Künstler, mit Alois Senefelder in Kontakt gekommen. "Wir experimentierten und machten Druckversuche mit meinen Noten", klärte Gleißner auf. Im gleichen Jahr sei die Musiklithographie mit seinem Werk "Feldmarsch der Churpfalzbayer'schen Truppen" entstanden. "In der Folge gründeten wir die Firma Gleißner & Senefelder in München. Kupferstich-Noten kosteten das Fünffache gegenüber unseren Steindruck-Noten", vermeldete Gleißner.1799 hätten sie vom bayerischen Kurfürst Maximilian IV. Joseph ein "Privilegium exclusivum" erhalten. Die Steindruckerei firmiere nun unter dem Namen "Königliche alleinprivelegirte Steindruckerey von Aloys Senefelder, Franz Gleißner & Companions in München".Vom Offenbacher Musikverleger Johann Anton André kam der Auftrag, Mozarts Nachlass zu katalogisieren und die Noten auf Stein zu drucken." "Mit roter Dinte" kennzeichnete Gleißner die "Copien, Originalien" und Manuskripte nach verschiedenen Gattungen."Ich habe mich über die verwirrt umherliegenden Notenskripte des Genies Wolfgang Amadeus Mozart hergemacht und systematisch und säuberlich geordnet. Seine Klaue konnte man ja fast nicht lesen, so dass ich meine kompositorischen Kenntnisse einsetzen musste, damit es nach etwas klang", ließ der Tondichter wissen.