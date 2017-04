Mit bis zu 200 MBit/s surfen können ab Spätsommer die Neustädter. Rathaus und Telekom investieren viel Geld in schnelles Internet.

Schonender Ausbau

Überall Baustellen

Projekt der Telekom Zusätzlich zu dem vom Staat geförderten schnellen Internet, das die Stadt in Auftrag gibt, startet die Telekom einen eigenwirtschaftlichen Ausbau und investiert dafür in Neustadt viel Geld. Wie viel wollte Regio-Manager Enrico Delfino nicht sagen.



In der Innenstadt werden noch einmal zehn Kilometer Kupferleitungen und 11 Multifunktionsgehäuse errichtet. Wer nach den Sommerferien das schnelle Internet (100 MBit/s) nutzen will, muss sich nur bei der Telekom melden. Ein Aufgraben auf seinem Grundstück ist nicht mehr erforderlich. Eine Tarifumstellung reicht. (ms)

"Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben", kündigte am Dienstag Enrico Delfino, Regio-Manager der Telekom, auf dem Felixberg an. Der Ort sei ein super Beispiel für das Projekt, meinte Bürgermeister Rupert Troppmann. Auf der einen Seite die historische Wallfahrtskirche und auf der anderen das moderne Internet. Die Kabel würden entlang des Felix-Parkplatzes verlegt. Gleichzeitig werde der Parkplatz, der am Hang wegbricht, eben gemacht und saniert. So profitiere die Stadt doppelt.In dem vom Staat geförderten Vorhaben - von den Kosten in Höhe von 90 000 Euro zahlt die Kommune lediglich 10 000 Euro - werden laut Delfino drei Kilometer Glasfaser verlegt und zwei Glasfaser-Netzverteiler mit moderner Technik aufgestellt. Das neue Netz werde so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud würden bequemer. Schon ab Ende Juli könnten 103 Haushalte die schnelleren Anschlüsse nutzen.In den nächsten Wochen wird Glasfaser die Felixallee hinauf gelegt. Um die Kastanienbäume nicht zu beschädigen, werden die Leitungen unter der Straße durchgeschossen. "Wir wollen die schönen Bäume schonen", versichert Stefan Schwarzbauer von der Strabag-Niederlassung Weiden. Vier Felsbohrgeräte stünden zur Verfügung. Vom Felix aus führt die fünf Kilometer lange Leitung über Roschau, Görnitz, Harlesberg und Hammerharlesberg bis Edeldorf.Die Strabag AG ist neben Neustadt auch in Parkstein, Theisseil, Püchersreuth, Waldthurn und Kastl/Kemnath aktiv. Insgesamt verlegt das Unternehmen mit Sitz in Regensburg in diesen Kommunen 65 Kilometer Leitungstrasse. Acht Kolonnen sind im Einsatz, um die Arbeiten fristgerecht abschließen zu können.Bürgermeister Troppmann freute sich, dass seine Bürger schon bald über schnelles Internet verfügen könnten. Das sei ein Standortvorteil. Viele Gehsteige müssten aufgerissen werden. Die Stadt werde versuchen, diese soweit wie möglich wieder zu sanieren. "Die Leute bekommen dann nicht nur schnelles Internet, sondern auch neue Gehsteige", verspricht der Rathauschef.