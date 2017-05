Neustadt. Fast drei Monate lang haben Freiwillige der Ortsgruppe im Landesbund für Vogelschutz (LBV) die Amphibienwanderung an der Kreisstraße NEW 27 von Neustadt nach Theisseil bei der Zufahrt zum Kloster St. Felix und zwischen Roschau und der Abzweigung nach Görnitz betreut.

Die Aufgabe bestand darin, die Erdkröten, Teichmolche und Teichfrösche täglich ein bis zwei Mal einzusammeln und sie über die Straße zu ihren Laichgewässern zu tragen. Von den 8 bis 15 Zentimeter großen Erdkröten haben die Helfer 300 Tiere übergesetzt, davon waren 42 Jungtiere bis 4 Zentimetern Größe.Besonders freuten sich die Freiwilligen über den Fund von 41 Teichmolchen. Sie sind in Deutschland die häufigste Molchart und fast überall verbreitet. Die Amphibien können bis zu elf Zentimeter lang werden, sind bräunlich gefärbt und in der Wassertracht haben die Männchen einen hohen und stark gewellten Kamm. "Auch diese Tiere gehen nach der Winterstarre auf Wanderschaft und suchen sich ein Laichgewässer. Dort kleben die Amphibien ihre Eier an die Wasserpflanzen", klärte Vorsitzender Alexander Riedel auf.Der Teichmolch ist nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und darf nicht gefangen, getötet oder verletzt werden. Insbesondere während den Wanderungen vom Winterquartier zum Laichgewässer sind die Tiere durch den Straßenverkehr besonders gefährdet.Ebenso nahm die Zahl der grünen Teichfrösche zu. 24 Tiere trugen die Naturliebhaber gefahrlos über die Straße.