Der Mann hatte es eilig. Auf der Überholspur der A 93 fuhr er dem Vordermann so dicht auf, dass in dessen Rückspiegel das Kennzeichen nicht mehr zu erkennen war - bei Tempo 150. Mehrmals betätigte der ungeduldige Raser die Lichthupe. Sein Pech: Beim Vordermann handelte es sich um eine Zivilstreife der Polizei. Trotzdem noch Beweismittel gefällig? Die Heckkamera bannte die Drängelattacken des ungeduldigen Polo-Fahrers auf Video.

Derart danebenbenommen hatte sich der 42-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth bereits am Montag gegen 10 Uhr. Mit seinem Polo raste er auf der A 93 in Richtung Süden. Auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt/WN zog er laut Polizeibericht "mit stark überhöhter Geschwindigkeit" auf die Überholspur. Dort traf er aufs "getarnte" Dienstfahrzeug der Zivilstreife, von dem sich der Mann nicht herbremsen lassen wollte. Per Lichthupe wollte er sich Platz verschaffen. Weil er mit dem permanenten Drängeln nicht aufhörte, forderten die Polizisten den 42-Jährigen zur Kontrolle auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Nötigung im Straßenverkehr.