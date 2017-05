Fast in Vergessenheit geraden ist das Fürstenbrünnerl. Es liegt zwischen der Windschnur und dem Sägewerk Kraus. Die Stadt rückt das Kleinod wieder mehr ins Bewusstsein und dann gerät der Bürgermeister ins Schwärmen.

Bauanträge Seine Zustimmung gab der Bauausschuss für den Bauantrag von Johanna und Ludwig Krause im Lerchenweg für einen Dachausbau. Helmut und Katharina Seidel dürfen in der Heideckerstraße ein Wohnzimmer anbauen. (arw)

(arw) Wenzl Zupfer hatte den Bürgermeister darum gebeten, dort einen Weg anzulegen. Das wurde mittlerweile erledigt. Was noch fehlt, ist eine Ruhebank.Der Brunnen diente einst zur Wasserversorgung des Stadtbrunnens, informierte Rathauschef Rupert Troppmann den Bauausschuss. Zum anderen holten sich die Beschäftigten aus der benachbarten Glasfabrik hier frisches Wasser zum trinken. Es wird auch noch erzählt dass sich die Bevölkerung an dem Bacherl badete. "Damals legte man noch Wert darauf, das Frauen und Männer getrennt sind", schmunzelte Troppmann.Der Bürgermeister war begeistert, dass sich Bürger Gedanken machen. Das betraf auch den Wunsch nach einem Sonnenschutz am Spielplatz am Rumpler II. Wie der Rathauschef im Bauausschuss ausführte, gibt es dort keine natürlichen Schattenspender. Der Ausschuss sah das ebenso. Nun soll sich Peter Meyer Gedanken für eine Lösung machen. Martin Filchner bat den Bürgermeister, auch die anderen Spielplätze zu überprüfen.Für die nächsten 20 Jahre dürfte der Platz für Urnen im Friedhof ausreichen. Für 20 137 Euro lies die Kommune 29 neue Nischen in zwei Wandfeldern errichten. Der Bauausschuss überzeugte sich vom Ergebnis der Arbeiten, die Firma Meyer erledigt hatte.Dabei erfuhren sie, das in der schon länger bestehenden Wand nach 20 Jahren wieder sieben Nischen frei sind. Neue Urnengräber gibt es auch im katholischen Teil des Gottesackers. Lobende Wort gab es für den Zuschnitt der Bäume rund um die Urnenwand.Letzte Station des Bauausschusses war die Freizeitanlage, um den aktuellen Stand bei der Sanierung des Planschbecken zu erfahren. Wie berichtet war hier viel Wasser verschwunden. Eine Sanierung mit Edelstahl hätte 280 000 Euro und damit zu viel gekostet, so Bürgermeister Troppmann.Stattdessen habe man entschieden, die Abdichtungsfolie zu verlängern. Spätestens Pfingsten soll alles wieder sprudeln. Die Anlage werde von Familien viel genutzt, ergänzte der Rathauschef. "Es kommen sogar Eltern mit Kindern aus Weiden."