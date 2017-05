In den frühen Morgenstunden kam es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienwohnhaus im Ortsteil Gramau. Außerdem durchsuchten die Beamten einen davor geparkten Pkw mit österreichischer Zulassung.

Laut einem Bericht des BR haben Beamte des Landeskriminalamtes in Neustadt an der Waldnaab gegen 6 Uhr einen mutmaßlichen Rekrutierer einer dschihadistischen Gruppe verhaftet. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Türken, der schon lange in Deutschland lebt.Bei der Aktion waren rund 70 Beamte des bayerischen Landeskriminalamtes und 30 Beamte aus Österreich beteiligt. Auch in Österreich wurden drei Objekte durchsucht. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last. Er sei in den Jahren 2013 und 2014 nach Syrien ausgereist. Der Verdächtige soll sich zweimal bei der Terror-Gruppe "Junud al-Sham" aufgehalten haben und dort an Kriegswaffen trainiert worden sein sowie an Kampfhandlungen der Organisation in Nordsyrien teilgenommen haben.Der Festgenommene steht laut Generalstaatsanwaltschaft weiter im dringenden Verdacht, in der Folge in Deutschland für die Terrororganisation geworben undMitglieder rekrutiert bzw. dies versucht zu haben.Weitere Informationen folgen.