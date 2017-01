"Wie erkennt man die Polizei?", fragte Bernadette Heining die fast 100 Kinder in der Stadthalle. "An der Verkleidung", rief der kleine Lukas. Die Polizeihauptmeisterin stellte klar, dass man sich im Fasching verkleide, aber die Polizei Uniform trage. "Der verzauberte Kaspar" hieß das Stück, mit dem die Polizeipuppenbühne die Kleinen vor Gefahren im Verkehr warnen wolle. Inspektionsleiter Werner Hanauer begrüßte die Gäste aus den Kindergärten Neustadt, Altenstadt, Parkstein, Wurz, Püchersreuth und Störnstein. Als der Kaspar dann bei Rot über die Ampel ging, schrieen die kleinen Zuschauer laut. Sie halfen dem Helden mit der Zipfelmütze, den Zauber der bösen Hexe zu brechen, damit er wieder alles richtig macht im Straßenverkehr. In der zweiten Vorstellung waren nochmals 90 Kinder gekommen. Insgesamt plant Heining mit ihren Kollegen Thomas Nörl und Georg Hüttner 45 Vorstellungen in diesem Jahr. Sie erwarten etwa 3500 Vor- und Grundschüler. Ihr Gebiet reicht bis nach Gaimersheim bei Ingolstadt, und bei der Motorradsternfahrt am 29. und 30. April in Kulmbach sind die drei Weidener Polizisten auch dabei. Aufführungen in der Region sind am 1., 2. und 3. Februar, jeweils um 9 und 10.15 Uhr, im Pfarrheim St. Marien in Rothenstadt, vom 6. bis 9. Februar im Jugendzentrum in Amberg, am 14. und 15. Februar im Pfarrheim St. Elisabeth in Weiden jeweils um 9.15 und 10.30 Uhr, sowie am 21. Februar in Mantel. Weitere Termine sind unter der Telefonnummer 0961/401350 zu erfragen. Bild: arw