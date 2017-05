2018 feiert die Kreisstadt einen besonderen Geburtstag: die urkundliche Ersterwähnung vor 800 Jahren. Auch die Lobkowitz-Realschule beteiligt sich an den Festvorbereitungen.

Neustadt. In einem Kunstprojekt zum Stadtjubiläum inszenierten die Schüler das Alte Schloss auf einer großen Holzwand neu. Unter Anleitung des Künstlers Fabian Bertelshofer überlegte sich eine Projektgruppe der fünften bis neunten Jahrgangsstufe, wie die Geschichte Neustadts fantasievoll, frech und ungewöhnlich dargestellt werden könnte. Unbedingt sollte dabei der berühmte Handschuh König Karls IV., den er 1354 als Faustpfand in der Stadt zurückgelassen hatte, als Motiv Verwendung finden.So orientierten sie sich schließlich am italienischen Künstler Giorgio de Chirico und bauten surreale Elemente in das Kunstwerk mit ein. Selbstverständlich durfte auch der Maibaum, das Neustädter Storchenpärchen und das Logo der Realschule nicht fehlen. Den Stadtplatz fliesten die Schüler nach italienischem Vorbild einem Festsaal gleich. Schließlich war es so weit: Die jungen Künstler der Lobkwitz-Realschule präsentierten Bürgermeister Rupert Troppmann ihre Perspektive auf das Alte Schloss. Troppmann war hellauf begeistert von der außergewöhnlichen Interpretation der jungen Künstler und dankte mit einer Neustädter Anstecknadel. Das große Kunstbild wird ab Mai an einem der Ortseingänge die zahlreichen Besucher und Bewohner willkommen heißen.