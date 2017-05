(arw) Mehrere Hundert Motorradfahrer benötigten am Christi Himmelfahrtstag weder Navi noch Landkarte, um zum Freiluftgottesdienst an St. Felix zu gelangen. Von der Kirche bis zur Einmündung in die Kreisstraße nach Theisseil standen die schweren auf Hochglanz polierten Maschinen in der Kastanien-Allee in Reih und Glied. Die "Blue Knights Germany VII" hatten zum 23. Mal zu der Messe eingeladen. Vor dem Altar bildeten abgelegte Motorradhelme ein Kreuz. Pater Stanislaus, der zusammen mit Pfarrer Dominic Naujoks erstmals mit den Bikern feierte, freute sich über die vielen Besucher. "Wir müssen die Messe häufiger ins Freie legen." Es passe zum Vatertag, dass Väter und Kinder in die Zukunft schauen. "Wir sind alle Kinder Gottes und so ist es wichtig, das wir alle, und besonders die Biker, gesund nach Hause kommen." Auch Präsident Stefan Helgert freute sich mit seinen 32 Mitgliedern über den überwältigenden Zuspruch. Die Kollekte geht an die Uganda-Mission der Franziskaner-Minoriten. Im Korb lag zum Mitnehmen für die Fahrer ein blaues Armband mit der Aufschrift "Gott schütze mich auf meinen Touren-Blue Knights GER VII MoGo St. Felix". "Warum reden wir nicht mit Christus?", fragte Naujoks. "Warum haben die Biker so ein geiles Gefühl, wenn sie an die Grenze gehen und die Fußraste der Maschine fast den Boden streift?" Der evangelische Geistliche schaute in die Runde und fragte, welches Herz sich schon einmal für Jesus begeistert habe. Der Prediger munterte die Anwesenden auf, das Herz wieder durch Jesus entzünden zu lassen. Seine Aussage "ich bin bei euch alle Tage" gelte weiterhin. Für die Musik sorgte die Band "Exit". Vorsitzender Helgert ging anschließend mit einigen Mitgliedern auf Tour nach Graz in Österreich. Bild: arw