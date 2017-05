(arw) Die 22 Schüler und zwei Lehrkräfte vom Török Igná Gimnázium Gödöllö in Ungarn sind noch bis Donnerstag, 18. Mai, am Neustädter Gymnasium. Zum Empfang ins Landratsamt ging es zu Fuß. Landrat Andreas Meier freut sich über den Austausch von jungen Menschen, die dabei das hohe Gut der Demokratie erleben. Er forderte alle jungen Leute auf, das Recht wahrzunehmen zu wählen oder aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten und sich einzubringen. "Die jungen Menschen glauben oftmals nicht, dass sie etwas in der Politik erreichen können." Er selbst habe als jüngster Bürgermeister Bayerns begonnen. In den Fragen einiger Gastschüler ging es um Kosten und Unterstützung durch und für Flüchtlinge. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit dankten zwei Ungarinnen für den Empfang, der Landrat revanchierte sich mit Geschenken bei den Betreuerinnen Sinká Zsusánná,Thuróczy Erzsébet und Takácsné Balogh Boróka. Begleitet wird die Gruppe von Oberstudienrat Markus Staschewski. Das deutsch-ungarische Projektthema lautet "Die Donau - ein Fluss, der uns verbindet". Auf dem Programm stehen Fahrten nach Kehlheim und Regensburg, Besuche in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und in München. Am Mittwoch verabschiedet Bürgermeister Ruppert Troppmann die Klasse, bevor die Abschlussparty mit Gasteltern im Schafferhof steigt. Bild: arw