Schon seit Wochen müssen die Schüler immer wieder Lärm und Staub schlucken. Dabei hat die Generalsanierung des Gymnasiums noch nicht einmal richtig begonnen. Der Umbau erfolgt in den kommenden vier Jahren bei laufendem Unterricht.

Großer Umzug

Tag der offenen Tür Das Gymnasium Neustadt veranstaltet am Mittwoch, 1. Februar, einen Informationsabend. Um 17.30 Uhr haben Eltern und Kinder bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich in Klassen und Fachräumen umzusehen und Einblick in die Unterrichtsarbeit zu gewinnen. Dazu gibt es Ausstellungen, Vorführungen, Experimente und Sonderaktivitäten. Auch die Generalsanierung der Bildungsstätte ist ein Thema. Um 18.30 Uhr beginnt dann die Informationsveranstaltung zum Übertritt in die Schule. Anmeldetermin ist von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Mai, im Sekretariat. (ms)

"Es läuft gut." Oberstudiendirektor Anton Hochberger ist zufrieden mit dem, was bisher mit Blick auf die kurz bevorstehende Generalsanierung seiner Schule auf dem Felixberg passiert ist. Seit Ende letzten Jahres treffen sich alle Beteiligten wöchentlich zum Jour fix. Mit eingebunden sind auch die Stundenplaner Johannes Strauß und Frank Uhl. Die Kosten liegen inzwischen bei 17,8 Millionen Euro, so viel würde auch ein Neubau verschlingen.Der gesamte Schulbetrieb muss in den nächsten Wochen in einen Trakt hin zum Wald umziehen, der unter anderem den bisherigen Biologie- und Musikunterricht beherbergt. Die Handwerker sind zurzeit dabei, im früheren Atrium Übergangsklassenzimmer zu schaffen. Fünf Räume - zwei fünfte und drei siebte Klassen - sind bereits leer. Auch die offene Ganztagsbetreuung ist in dem hinteren Teil integriert. Die Bücherei ist ausgeräumt, alle Bände sind in Schachteln verpackt. Sie warten darauf, dass sie zur Zwischenlagerung in leerstehende Räume nach Altenstadt und Neuhaus transportiert werden.In den Faschingsferien ziehen Direktorat und Lehrerzimmer in die aufgehübschte Hausmeisterwohnung um. Das Sekretariat richtet sich für die kommenden eineinhalb bis zwei Jahre im Foyer der Dreifachturnhalle ein. Im Umfeld der Turnhalle wird praktisch jeder freie Quadratmeter für Unterrichts- und Verwaltungszwecke benötigt. Während des ersten Bauabschnitts erreichen die Pennäler die Schule über den Eingang der Dreifachturnhalle.Nach den Faschingsferien fällt der offizielle Startschuss für den ersten Bauabschnitt. Ein kleiner Trakt zur Straße hin mit fünf Klassenzimmern wird abgebrochen und macht Platz für den neuen, barrierefreien Eingang der Schule und zur Aula, die sich künftig freundlich, lichtdurchflutet nach vorne und nach oben öffnet. Sie soll einer Galerie ähneln.Nach den Sommerferien 2018 erfolgt der Umzug vom Interimsquartier in die neuen Räume. Dann startet der zweite Abschnitt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Den Abschluss bildet die längst überfällige Erneuerung der Dreifachturnhalle. Spätestens Ende 2021 soll auch dieser dritte Abschnitt beendet sein.