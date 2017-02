Eigentlich ging es nur um den Wunsch, das Treppenhaus in der Mittelschule zu weißeln. "Wir wollten einen schönen Aufgang, weil die Ganztagsschüler den ganzen Tag das sind", berichtete Rektor Michael Kopp dem Bauausschuss. Doch das Problem sind größerer Schäden: Die Vinyltapete in dem 1970 gebauten Trakt löst sich und auch die Garderoben aus dunklem Holz im ersten Stockwerk sind nicht nur unansehnlich sondern auch gefährlich. Manche Zwischenbretter sind teilweise herausgebrochen.

Ein freundliches Bild ergibt sich beim Blick in die Klassenzimmer. Doch die Türen und vor allem uralte Schlösser, für die kaum mehr Schlüssel aufzutreiben sind, sind sanierungsbedürftig.Den Stadträten und Bürgermeister Rupert Troppmann leuchteten Kopps Klagen ein. Doch ganz schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. "Ich hatte gedacht, das wir mit den Schulen endlich fertig sind", sagte der Rathauschef. Doch es sei gut, die Schäden gesehen zu haben. "Jeder hat die Notwendigkeit erkannt."Architekt Georg Binner die Hausaufgabe mit, ein Konzept zu erstellen und die Kosten zu ermitteln. "Wir werden dann im Rahmen eines Nachtragshaushalts oder im Haushalt 2018 schauen, was wir machen können", versprach Troppmann. Er könne sich vorstellen, die Arbeiten in den Winterferien zu erledigen.