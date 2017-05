Die Neustädter fahren zu schnell. Dies ist das Ergebnis von Testmessungen. Zumindest an sechs Stellen gibt es erhöhten Handlungsbedarf. Der Stadtrat entscheidet in der nächsten Sitzung, wie künftig die Verkehrsüberwachung aussehen soll.

Neustadt. Bereits im März hatte sich der Zweckverband Kommune Verkehrssicherheit Oberpfalz aus Amberg den Stadträten vorgestellt. Am Dienstag präsentierte sich nun die gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit (gGKVS), die bereits 150 Kommunen in Bayern betreut, darunter Weiden, Altenstadt/WN, Moosbach oder Pressath. Geschäftsführer Martin Bischof stellte umfangreiche Messergebnisse vor.Die gGKVS hat auf Wunsch der Stadt an 14 Stellen geblitzt, immer 24 Stunden lang. "Wir haben viel Schatten aber auch viel Licht", fasste Bischof das Ergebnis zusammen. Viele Führerscheine wären weg. Drei, vier Straßen bereiten Kopfzerbrechen.In der Johann-Dietl-Straße , Tempo-30-Zone beim Kindergarten und Seniorenheim, hätte es für 327 Autofahrer (24 Prozent) eine Verwarnung und für 12 (1 Prozent) ein Bußgeld gegeben. Die höchste Geschwindigkeit betrug 64 km/h, erfasst wurden 1366 Fahrzeuge.Gravierend stellt sich die Situation in der Fabrikstraße (Floßbrücke) auf dem Weg zum Kulturhügel dar. Von 1953 Verkehrsteilnehmern gäbe es für 1100 (56 Prozent) eine Verwarnung und für 352 (18 Prozent) ein Bußgeld. Die höchste Tempoüberschreitung: 62 km/h. Viele Autofahrer müssten den Führerschein abgeben.Ähnlich verhält es sich in der Bildstraße beim ASV-Sportheim. Von 1766 Fahrzeugen fuhren nur 144 (8 Prozent) nicht schneller als 30 km/h. 951 (54 Prozent) der Verkehrsteilnehmer müssten mit einer Verwarnung rechnen, 190 (11 Prozent) gar mit einem Bußgeld. Etliche verlören ihre Fahrerlaubnis. Der schnellste war mit 72 km/h unterwegs. Erschreckend: Zwischen 16 und 19 Uhr überschritten fast 80 Prozent die erlaubten 30 km/h. In der Georgstraße waren von 3690 Fahrzeugen 789 zu beanstanden. Das sind immerhin 22 Prozent."Eine Katastrophe" - mit diesen Worten beschrieb Bischof auch die Messergebnisse am Breiten Weg . Von 1050 Fahrern waren nur 64 (6 Prozent) langsamer als 30 km/h. Rechnet man die 268 oder 26 Prozent im Toleranzbereich weg, dann verstießen 68 Prozent gegen das Tempolimit. Der schnellste bretterte mit 83 km/h durch.Warum sich in Reiserdorf nur die wenigsten an die 30 km/h halten, ist Bischof schleierhaft. 568 Fahrer würden eine Verwarnung bekommen, 207 sogar ein Bußgeld. Zu sehr aufs Gaspedal wird auch auf der B 15 (Alte Straße bei der Naber + Steiner Metallbau GmbH) gedrückt. Obwohl hier 50 km/h erlaubt sind, halten sich 3656 Fahrer nicht daran. Die schnellsten rauschten mit 86 beziehungsweise 84 km/h durch.Relativ gut sieht es dagegen am Mühlbergweg , in der Theisseiler Straße , in der Inneren und der Äußeren Flosser Straße , in der Gramaustraße sowie in der Siebenbürgerstraße aus. Die wenigsten Probleme bereiten die Freyung , was vor allem an der hohen Verkehrsdichte liegen dürfte, und der Mühlbergweg . In der Freyung wurden innerhalb von 24 Stunden 12 638 Fahrzeuge registriert.