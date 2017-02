Der Gasthof zum Bären ist verkauft. Noch in diesem Jahr soll das Restaurant wieder eröffnen. Über den Kaufpreis möchte der neue Besitzer nicht sprechen.

Angedacht ist gehobene italienische Gastronomie, die zehn Zimmer sollen renoviert werden und im dritten Stock möchte die neue Eigentümerin, die Immobilienfirma deVita GmbH, zwei oder drei Wohnungen restaurieren. "Das müssen wir mit dem Architekt noch planen." Geschäftsführer Giuseppe deVita ist in Neustadt kein Unbekannter. Seit 2013 betreibt er eine Eisdiele, von der er direkt auf den Bärenwirt schaut."Das Haus hat mir gefallen, auch von der Aufteilung. Ich habe es immer wieder vom Geschäft aus gesehen." Er spricht von einem schönen Objekt mitten in der Stadt, auch um es später eventuell einmal weiterzuverkaufen.Ob er das Lokal selbst führen oder verpachten wolle, darüber sei er sich noch nicht im Klaren. Die Tendenz geht aber wohl dazu, es zu vermieten. Die Zimmer werde alle renoviert und getrennt vom Restaurant als Frühstückspension betrieben. "Das Bed & Breakfast übernimmt eventuell meine Tochter."Der hintere Anbau und der legendäre Saal, in dem noch die Faschingsdekoration längst vergangener Zeiten hängt, aber auch der Putz von der Decke neben der Bühne bröselt, wird wohl abgerissen. "Dort soll ein anderes Gebäude gebaut werden oder wir verkaufen das Grundstück." Wie alles bei dem Vorhaben sei aber noch nichts endgültig entschieden. "Wir sind dabei, die Kosten zu ermitteln für die gesamten Baumaßnahmen." Der kleine Saal im ersten Stock soll erhalten bleiben."Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass dieses Anwesen verkauft ist, und dass der Käufer es wieder mit Leben erfüllen wird", sagte Bürgermeister Rupert Troppmann am Donnerstag. Die Stadt sei mit dem Käufer im Herbst im Gespräch gewesen. "Wir sind froh, dass das gastronomische Angebot am Stadtplatz weiter an Attraktivität gewinnt und haben unsere volle Unterstützung zugesagt."