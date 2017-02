Kurz vor der Anschlussstelle Neustadt/WN wollte ein 19-Jähriger am gestrigen Dienstag gegen 20 Uhr einen Lkw auf der A93 überholen. Durch seinen etwas zu abrupten Fahrstreifenwechsel beim Ausscheren kam er ins Schleudern und übersteuerte sein Fahrzeug.

Schotter und Autoteile auf der Fahrbahn

Der Mann prallte er mit seiner Fahrzeugfront in die rechte Schutzplanke, schlitterte quer über die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dort kam er längs der Leitplanke zum Stehen und blockierte die linke Fahrspur. "Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt ein Materialtransport der Bundeswehr unterwegs. Das begleitende Sicherungsfahrzeug sperrte die linke Fahrspur bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte ab", berichtet Polizeisprecherin Anja Wenzel.Der Fahrer des Autos wurde bei den Unfall schwer verletzt und konnte das Fahrzeug nicht selbst verlassen. Zusammen mit einem weiteren Ersthelfer kümmerten sich die Soldaten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Verletzten, zu dessen Rettung das Fahrzeugdach entfernt werden musste. Ein Notarzt versorgte den Fahrer, das BRK brachte ihn ins Klinikum Weiden. Am Unfallort waren die Feuerwehren Neustadt/WN und Neuhaus zur Absicherung der Unfallstelle, Sperrung der beiden Fahrspuren und Rettung des Verletzten im Einsatz.Durch den Unfall wurde über die gesamte Fahrbahn Schotter und Fahrzeugteile verteilt. Die Autobahnmeisterei Windischeschenbach reinigte die A93. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. An den Schutzplanken entstand etwa 1800 Euro Schaden. Der Verkehr wurde einspurig auf der Standspur am Unfallort vorbeigeleitet. Nach zwei Stunden konnte die Sperre aufgehoben werden