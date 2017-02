Ein Informationstag zu Ausbildungsmöglichkeiten an einer der drei Staatlichen Berufsfachschulen und der Fachakademie für Sozialpädagogik ist am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Interessierte Besucher können sich bei dem Termin gleich an den Schulen anmelden. Die berufliche Erstausbildung ist an den drei Berufsfachschulen möglich. Schüler können zwischen Ernährung/Versorgung, Kinderpflege oder Sozialpflege wählen. In zwei oder drei Jahren werden die staatlich geprüften Abschlüsse erreicht: Assistent/in für Ernährung und Versorgung, Kinderpfleger/in sowie Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in. Die Berufsfachschulen bilden für viele Arbeits- und Einsatzbereiche aus und schaffen Zugang zu Berufen in Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Familien- und Betriebshilfe. Auch ein mittlerer Schulabschluss und eine Ausbildung an der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik sind möglich. Von 20. Februar bis 31. März jeweils 13 bis 16 Uhr ist die Anmeldung im Sekretariat. Wer die Ausbildung zum Landwirt, Tierwirt oder zur Fachkraft Agrarservice anstrebt, kann sich zum Berufsgrundschuljahr Agrarwirtschaft melden. Weitere Informationen unter www.bsznew.de oder im Sekretariat, Telefon 09 602/944 030.