Der neue Modus "Zukunft im Sport (ZIS)", der vom Bayrischen Sportschützenbund eingeführt wurde, bringt die Sportschützen-Leistungsgemeinschaft in ein Dilemma. Die Förderung von Mannschaften bei Meisterschaften ist in Gefahr.

(adj) Seit 18 Jahren hat es sich die Sportschützen-Leistungsgemeinschaft (SSLG) des Oberpfälzer Nordgau zur Aufgabe gemacht, Mannschaften zu Meisterschaften auf Bayern- und Bundesebene zu bringen. So hatten auch Schützen, die bei den Gau- und Bezirksmeisterschaften keinen guten Tag hatten, eine Chance, weiterzukommen. Bei der Jahreshauptversammlung kritisierten Gauschützenmeister Harald Frischholz und der Präsident des Stadtverbandes Weiden, Herbert Tischler, das Vorgehen des BSSB an.Durch die Einführung des ZIS werden nach den Gaumeisterschaften die zusammengestellten Mannschaften aufgelöst. Die Aktiven, die die nötigen Ringe erreicht haben, können sich, ohne an den Bezirksmeisterschaften teilgenommen zu haben, für die Bayrische Meisterschaft anmelden. Wer die geforderte Ringzahl nicht erreicht, fällt durchs Raster. Bisher konnten diese aber als Mitglied der Mannschaften an weiteren Meisterschaften teilnehmen. Frischholz und Tischler bewerteten diese Entwicklung negativ. "Dadurch wird auch der Zusammenhalt unter den Vereinen geschwächt."Neben der Diskussion um den neuen Modus standen die Berichte und Überreichung von Urkunden für gute Schießleistungen im Vordergrund. Zurzeit hat die SSLG 66 Mitglieder, wie Schützenmeisterin Bettina Robl bekannt gab. Die Vereinsmeisterschaften waren im Oktober. Auf dieser Basis wurden Mannschaften zu weiterführenden Meisterschaften gebildet. Robl dankte dem Vorstand, allen Spendern und Gönnern für die Unterstützung. Sportleiterin Monika Robl berichtete von den sportlichen Erfolgen.Erste Plätze bei der Gaumeisterschaft belegten Julia Marzi (LG-Juniorenklasse), Bettina Robl(LG-Damenklasse), Maria Sappelt (LG-Seniorenklasse) und Monika Robl (LP-Damenklasse). Die LG-Mannschaften (Damen und Damenaltersklasse) wurden ebenfalls Gaumeister. Zweite Plätze erreichten Freiya Bachmayer (LG-Seniorenklasse) und Katharina Glaser (LP-Damenklasse). Dritte Ränge erreichten Angela Kandler (LG-Seniorenklasse A), Dominik Petzak (LG-Schützenklasse) und Monika Robl (LG-Damenklasse).Bei den Bezirksmeisterschaften errangen Angela Kandler, Monika Robl und die LG-Mannschaft (Damenaltersklasse) zweite Plätze. Sechs Schützen konnten sich für die Bayrische Meisterschaften qualifizieren. Freya Bachmayer erreichte mit 365 Ringen den 20. Platz, Angela Kandler den 25. und Maria Sappelt den 31. Platz. Als Mannschaft platzierten sie sich auf dem 12. Rang. Vereinsmeister 2016 wurden Julia Marzi (SG Tannenzweig Preißach), Bettina Robl (Hubertus Schirmitz), Birgit Schmid (FSG Weiden), Angela Kandler (Einigkeit Altenhammer), Stefan Groß (SG Tannenzweig Preißach), Hans Hey (SG Tannenzweig Preißach), Monika Robl (Hubertus Schirmitz), Christoph Hey (SG Tannenzweig Preißach) und Herbert Pospischil (SG Tannenzweig Preißach).Jugendleiterin Freya Bachmayer berichtete von den Erfolgen der Nachwuchsschützen. "Julia Marzi hat sich stetig gesteigert und erreicht inzwischen einen 367er Schnitt. Simona Bachmayer schießt inzwischen in der 2. Bundesliga und erreicht einen Schnitt von 387 bis 395 Ringe."