Es kostet schon viel Überwindung, in die vier Grad kalte Waldnaab zu steigen. Doch was, wenn ein Leben davon abhängt? Diesen Ernstfall trainierten nun die "Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst".

Grundlagen Bevor es für die zehn Teilnehmer aus den Ortsgruppen Pressath, Weiherhammer und Neustadt in die eisige Waldnaab ging, absolvierten sie den theoretischen Teil des Lehrgangs. Die Schwerpunkte lagen auf den Einsatzgrundsätzen wie Teamarbeit und Eigensicherung, die Reanimation an Erwachsenen, Kindern und Säuglingen. Zudem lernten sie, wie man einen automatisierten externen Defibrillator anwendet. Zudem stand der Umgang mit Stress, belastenden Einsatzsituationen und Eisrettung auf dem Plan. (arw)

Für die zehn Mädchen und Jungs war es eine schwere Aufgabe. Um möglichst realistisch üben zu können, schnitten die Verantwortlichen mit der Motorsäge zwei Löcher in die 30 Zentimeter dicke Eisschicht des Flusses. Bedingungen wie in einer echten Notsituation. Die Mitglieder der Ortsgruppe der Wasserwacht waren überrascht, dass die Waldnaab auf Höhe der Freizeitanlage nur noch 1,20 Meter tief ist. Bei früheren Übungen sei das fließende Gewässer deutlich tiefer gewesen.Um an dem Training teilnehmen zu können, mussten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: die Vollendung des 15. Lebensjahres, ein Erste Hilfe Kurs, das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und das Schnorchelabzeichen. Bevor es in die Natur ging, probten die Teilnehmer unter Aufsicht von Ausbilder Matthias Löw im Neustädter Hallenbad. Ohne Pause wiederholten sie die Aufgabenreihe 25 Meter schwimmen, dann auftauchen und anschließend einen fünf Kilo schweren Ring aus 3,70 Meter Tiefe bergen. Löw lernte ihnen auch den Befreiungsgriff und die richtige Methode, um eine Person 25 Meter weit an Land zu bringen. Und das alles unter erschwerten Bedingungen - die Jungs und Mädchen trugen einen Wasserretter-Anzug. Weiter ging es mit dem richtigen Umgang einer Rettungsboje und das Knüpfen diverser Seemannsknoten.Am Sonntag stand schließlich der Einsatz in der Waldnaab auf dem Programm - die Eisrettung. Die Voraussetzungen waren hervorragend: blauer Himmel, Temperaturen um die Null Grad und ein perfekt zugefrorener Fluss. Die Ausbilder der Wasserretter schnitten zwei große Löcher ins Eis und konnten es kaum glauben, wie dick es war. Zwischenzeitlich schlüpften die beiden Statisten Thomas Pröls und Stefan Braunschmid in ihre Neoprenanzüge, die sie vor der Kälte schützten.Sie wurden mit einer Sicherheitsleine gesichert. Nachdem sie ins kalte Wasser gehüpft waren, schallten schon die ersten Hilferufe über den Fluss. Die erste Gruppe musste den "Ertrinkenden" mit der Rettungsboje aus dem Wasser bergen. Da sie nicht wussten, wie dick das Eis ist, näherten sich die angehenden Retter behutsam. "Sind Sie alleine?". "Nein, meine Frau", antwortete der Mann im Wasser.Sofort alarmierten die Mädchen und Jungs weitere Helfer der Feuerwehr, des BRK und einen Notarzt. Konzentriert versuchten sie, den Mann auf die Boje zu ziehen und ihn sicher an Land zu bringen. In einer anderen Station versuchte die zweite Gruppe, die "eingebrochene Person" mit einem Spineboard zu retten. Dann hieß es für die Teilnehmer - selbst ins Wasser. Kein Problem für die 15-jährige Michaela, auch wenn sie diese Erfahrung zum ersten Mal machte. "Ich bin schon als Baby mit Wasser aufgewachsen. Meine Eltern sind aktiv in der Wasserwacht." Der 18-jährige Matthias ist in Oberwildenau zu Hause und schon seit zehn Jahren bei der Wasserwacht Weiherhammer. Auch er meisterte die Herausforderung ruhig und konzentriert. Am kommenden Wochenende müssen sie noch einmal in den Unterrichtsraum. Nach bestanderer Prüfung dürfen sie sich ihr hart verdientes Zertifikat abholen.