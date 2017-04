Gleich an drei Schulen im Landkreis kommt es zum 1. August zu einem Chefwechsel. Und die Grundschule in Neustadt/WN erhält eine neue Konrektorin.

Seit 2015 in Moosbach

Fördern und fordern

Der künftige Rektor der Grund- und Mittelschule Pleystein kommt aus dem Nachbarlandkreis Schwandorf. Edgar Hanner tritt die Nachfolge von Heinz Kett an, der seit Februar in Pension ist. Die Zottbach-Schulen haben 200 Schüler in 11 Klassen. Besonderheit: Drei Klassen werden in Neudorf unterrichtet.Der 49-Jährige Hanner ist verheiratet, hat drei Kinder, wohnt in Schwarzenfeld und leitet seit Sommer 2013 die Mittelschule Schmidgaden. Seine erste Station als Anwärter war 1996 für zwei Jahre die Volksschule Nabburg. 1996 trat er seine erste Dienststelle an der Hauptschule Vohenstrauß an. Nach zwei Jahren folgte die Versetzung an die Grund- und Hauptschule Oberköblitz mit gleichzeitiger Übernahme der Aufgabe als Betreuungslehrer. Die zweijährige Ausbildung zur qualifizierten Beratungsfachkraft in Dillingen endete im Herbst 2005 mit dem Staatsexamen an der Uni Regensburg. Nach dem Einsatz als Mobile Reserve im Landkreis Schwandorf nahm Hanner ab September 2007 seinen Dienst an der Mittelschule Kreuzberg auf. Im August 2010 erfolgte die Ernennung zum Konrektor. Der Pädagoge engagiert sich auch beim Lehrerverband. Seit einem Jahr steht er an der Spitze des BLLV-Kreisverbands Nabburg.Die neue Chefin der Grundschule Moosbach mit vier Klassen und 96 Schülern ist keine Unbekannte. Ulrike Uhlemann unterrichtet bereits seit 2015 an der Trautwein-Schule. Die 58-jährige Eslarnerin, Mutter zweier Kinder, war seitdem ständige Vertreterin von Rektor Josef Rauch, der im Februar in den Ruhestand gegangen ist. Zuvor hatte sie diese Funktion bereits an der Volksschule Waidhaus inne, wo sie von 2007 bis 2015 unterrichtete. Weitere Etappen waren die Grund- und Teilhauptschule Eslarn (1994 bis 2007, die letzten beiden Jahre als Mobile Reserve), die Volksschule Flossenbürg (1988 bis 1991), die Gesellschaft für berufliche Bildung Weiden (1985 bis 1988) und zuvor von 1983 bis 1985 als Lehramtsanwärter an der Volksschule Mantel und Hans-Schelter-Schule in Weiden.Zum 1. August verlässt Rektorin Elke Schosser nach elf Jahren die Grundschule Bechtsrieth (79 Kinder, drei Klassen). Auch sie tritt ihren Ruhestand an. Ihre Nachfolgerin ist Katja Meidenbauer von der Grundschule Vohenstrauß.Die 39-Jährige wohnt in Vohenstrauß. Dort unterrichtet sie nach ihrer Elternzeit seit 2015 an der Grundschule. Seit dem aktuellen Schuljahr ist sie auch Lotsin an der Realschule Vohenstrauß. Zugleich ist sie Referentin in der Fortbildung auf Regierungs- und Schulamtsebene sowie bei der schulinternenen Lehrerfortbildung.Nach ihrem Studium an der Uni Regensburg war Meidenbauer fünf Jahre Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik dieser Uni. Das Referendariat absolvierte sie an der Grund- und Mittelschule Windischeschenbach, danach wurde sie an die Grundschule Mitterteich versetzt. Seit 2011/2012 ist die verheiratete Mutter von zwei Kindern Mitglied des Bezirkspersonalrats Oberpfalz. Nächste Station war die Grundschule Tännesberg. Hier war das Mitglied im Sinus-Beratungstandem Oberpfalz auch stellvertretende Schulleiterin. Erwähnenswert sind auch die Gründung und Leitung des Arbeitskreises Kompetenzorientierung im Schulamt Neustadt gemeinsam mit einer Kollegin.An der Grundschule Neustadt/WN mit 240 Kindern in 10 Klassen, offener Ganztagsschule und Mittagsbetreuung beendet zum Schuljahresende Christine Langhammer ihr langes Berufsleben. Die Konrektorin ist auf dem Felixberg eine Institution und hat vor allem im Schultheater Akzente gesetzt.Für sie rückt Anja Steinsdörfer von der Grundschule Windischeschenbach nach. Die Weidenerin, verheiratet und Mutter zweier Kinder, ist seit 1999, nur unterbrochen durch ihren zweijährigen Einsatz als Mobile Reserve, in Windischeschenbach. 2016 erfolgte die Ernennung zur Studienrätin. Die 46-Jährige ist Kooperationslehrkraft für Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule und leitet den Arbeitskreis Kompetenzorientierung.Schwerpunkte in der Erziehungsarbeit sieht die baldige Konrektorin in einer bewegten Schule und nennt Leseförderung, gute Aufgaben in der Mathematik und kooperative Lernformen. "Kinder fördern, aber auch fordern", lautet einer ihrer Leitsätze.