Was ist das für eine Mutter, die ihr Kind in einen Futtertrog legt, fragt der "Häuptling mit dem Regenschirm" entsetzt. Weihnachten zieht in den Busch im tiefen Afrika ein. Die Hexe Yanga versucht es mit Sturm und Hagel zu verhindern. Doch letztlich kann kein Zauber das Christkind aufhalten.

Grandiose Inszenierung

Unfassbare Vertraulichkeit

"Sind sie sicher, dass sie auf einem Weihnachtsspiel sind?", fragte Rektorin Heike Merter in die Runde der 300 Besucher in der vollbesetzten Aula der Grundschule. In der Tat, wenn man das Bühnenbild sah, das ein afrikanisches Dorf in der Savanne darstellte, die Buschtrommeln klingen hörte und die Darsteller in bunten Gewändern und schwarzen Gesichtern sah, tauchte die Frage auf, was das mit Weihnachten zu tun hat."Aber wenn sie aufpassen, werden sie Weihnachten entdecken", kündigte die Schulleiterin an. Man kann es einfach nur grandios nennen, das Weihnachtsspiel vom "Häuptling mit dem Regenschirm", das die 65 Kinder als Darsteller, Musiker und Chor den Besuchern boten. Konrektorin Christine Langhammer als Gesamtleiterin, der musikalische Part lag bei Rektorin Merter, hatte das Stück umgeschrieben und mit den Kindern einstudiert.Eine inszenierte Bravourleistung, die man Grundschülern nicht so ohne Weiteres zutraut. Da stimmte jedes noch so kleine Detail. Die afrikanischen Gesänge der Kinder waren nicht Beiwerk, sondern mit Gespür in die Handlung eingepasst. Eine Stunde lang zogen sie die Besucher in ihren Bann, nahmen sie mit in das afrikanische Dorf, in dem man den "Häuptling mit dem Regenschirm" verehrte, eine Hexe als Doktorin hatte und ein Dorfjunge nach dem Studium als christlicher Priester wieder zurückkehrte.Man hat ihn studieren lassen und dann singt er "Gottes Sohn unser Bruder". Solche Vertraulichkeiten sind dem Häuptling nicht geheuer und noch dazu verwirren die Lieder der Christen das Dorf. Ein Kind in einem Stall geboren und in einen Futtertrog gelegt ist für ihn unfassbar. Das Fest der Christen macht den Häuptling neugierig und er will es besuchen.Das ruft Entrüstung bei den Untertanen hervor. Unter den Klängen der Buschtrommeln erscheint die Hexe Yanga und verwünscht alle, die an der Weihnacht teilnehmen. Sie lässt Sturm und Hagel über das Dorf kommen, kann jedoch dem Kind in der Krippe nichts anhaben, weil der Häuptling die Weihnachtsdarstellung mit seinem Regenschirm schützt. Applaus brandet auf, die Besucher sind begeistert.Der Elternbeirat verkündet noch, dass man für die Besucher Glühwein und Lebkuchen vorbereitet hat und die freiwilligen Spenden an eine Wohngruppe im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) Irchenrieth gehen.