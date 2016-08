Jugendliche und Betreuer des Kreisjugendrings erkundeten per Kanu einen der schönsten Abschnitte der Naab von Teublitz in Richtung Kallmünz. Schon nach wenigen Kilometern wurden die Steuerschläge flüssiger und die Boote fuhren in die gewünschte Richtung. Eine Wasserschlacht durfte bei den heißen Temperaturen nicht fehlen. Den Abend verbrachte die Gruppe in Kallmünz mit einer Wanderung zur Burgruine. Bei einem Lagerfeuer ließen sie den Tag ausklingen. Am Morgen fuhren die jungen Kanuten nach Duggendorf. Weiteren Veranstaltungen unter www.kjr-neustadt.de. Bild: hfz