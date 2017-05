Die Wohnungsbaugesellschaft St. Martin mit 50 Häusern und 330 Wohnungen steht auf gesunden Beinen. Dies unterstrich zweiter Bürgermeister Heinrich Maier im Stadtrat. Sein Dank galt vor allem Geschäftsführer Peter Forster, der ausführlich berichtete.

Er erläuterte dem Gremium den Prüfungsbericht sowie Jahresabschluss mit Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015. Nach Überzeugung des Prüfungsverbandes vermittle der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Die Risiken der künftigen Entwicklung würden treffend dargestellt.Der Prüfer habe den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, sagte Forster. Der Vertretersammlung werde vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 11 796 Euro der freien Rücklage zuzuführen.2016 hat die Gesellschaft in der Schillerstraße vier neue Parkplätze geschaffen. Etliche Wohnungen wurden saniert, am Friedrich-Ebert-Platz und im Dahlienweg Zentralheizungen eingebaut. Für alle Gebäude wurden Rauchmelder bestellt. Zum 1. April 2016 gab es nach längerer Zeit wieder eine Mieterhöhung. "Es war eine moderate Anhebung. Wir halten uns auf sozial erträglichem Niveau", fasste Forster zusammen.Im Moment verfügt St. Martin über finanzielle Mittel in Höhe von fast 678 500 Euro. Forster: "Wir brauchen das Geld." Die Liquidität habe weiterhin höchste Priorität. Allein zum Jahreswechsel würden Kosten in Höhe von 120 000 Euro fällig. Zudem plant die Gesellschaft 2017 erhebliche Investitionen. Forster nannte die Innensanierung des Verwaltungsgebäudes am Stadtplatz (Feuchtigkeit und Schimmelbefall durch aufsteigende Nässe), die Modernisierung der Gebäude Schillerstraße 1 und 3 sowie Martinstraße 9 und 11 auf dem Felixberg.In der Schillerstraße wird noch im Frühjahr die "katastrophale Parksituation" behoben. 34 zusätzliche Stellplätze sollen entstehen. Das Gebäude Dahlienweg 20 bekommt eine Solaranlage. "Die Umsetzung der fünf-Jahres-Planungen ist voll am Laufen", freute sich Peter Forster, der allen Mitarbeitern für ihr Engagement dankte.