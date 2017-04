(stn) Der Neustädter Felix Steiner wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden von OF (Operation Friendship) International gewählt. Hintergrund ist, dass die nächste internationale Tagung der in Schottland gegründeten Organisation zum weltweiten Jugendaustausch Ostern 2018 in Neustadt über die Bühne geht. Außerdem fungiert er als Sprecher der jungen Erwachsenen (Young Adults). Sein Vater Gerhard Steiner leitet als internationaler Vorsitzender die Konferenz. Der Püchersreuther Manuel Würth kümmert sich in Zukunft auch um die Inhalte der internationalen Webseite.

USA-Austausch Ende Juli werden zehn Jugendliche aus dem Landkreis und der Stadt Weiden zusammen mit Betreuer Max Käs als Betreuer zu ihrer Partnergruppe nach Grafton in Massachusetts reisen. Unter Anderem steht ein zweitägiger Besuch New Yorks auf dem Programm. Weitere Höhepunkte sind Ausflüge in den Vergnügungspark Six Flags sowie die Städte Boston und Providence. Die Vorfreude der deutschen Jugendlichen ist groß. Viele werden ihre Freunde vom letztjährigen Austausch wieder sehen. Die 17 Tage verbringen sie in amerikanischen Gastfamilien. Gleichzeitig nehmen sieben Jugendliche der neu gegründeten OF-Gruppe Paris am Programm teil.

Dies wurde auf der Tagung in Bloomington im Bundesstaat Indiana beschlossen. Als bayerische Delegierte waren außerdem Viola Hümmer aus Mantel und der Weidener Max Käs in die Vereinigten Staaten gereist. Carina Schwägerl und Annemarie Steiner waren als Gäste dabei.Einen Schwerpunkt der Gespräche bildeten die letzt- und die diesjährigen Austauschmaßnahmen. Als einziger Deutscher reist Felix Steiner nach Göteborg in Schweden zum Treffen der Young Adults vom 8. bis 18. Juni, zusammen mit jungen Erwachsenen aus Wales, Holland, den USA und Schweden.Die Freude über die erfolgreichen Jugendbegegnungen wird getrübt durch die Tatsache, dass zur Zeit einige europäische Mitgliedsländer wie Wales und Schweden mit sinkenden Teilnehmerzahlen kämpfen. Auf der anderen Seite wird voraussichtlich eine neue OF-Gruppe im Bundesstaat Ohio in den USA gegründet. Um dies zu erleichtern, einigten sich die Verantwortlichen, einen Leitfaden "So gründe ich eine neue OF-Gruppe" zu erstellen.Schriftführerin Caron Merrill aus den USA und Gerhard Steiner wurden als Vertreter zu den Vereinten Nationen, sprich der UNESCO, bestimmt. Die Verlängerung dieser Mitgliedschaft ist derzeit in Arbeit.Beim Abschiedsabends erhielt Gerhard Steiner von der Holländerin Margot Verhagen ein Geschenk für sein 40 Jahre währendes Engagement zum Wohle von OF International sowie seiner 11-jährigen Tätigkeit als internationaler Vorsitzender. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung - er hat bereits an 34 Tagungen teilgenommen, soll er federführend einen Ratgeber erstellen, was bei der Organisation einer solchen Konferenz zu beachten ist. In den meisten Mitgliedsländern sind neue Führungsriegen tätig, denen noch Erfahrung auf internationaler Ebene fehlt.Am Ende überreichte die scheidende stellvertretende Vorsitzende Tina Cron aus den USA die Flamme der Freundschaft an Würth. Die Kerze wird von ihrem Nachfolger Felix Steiner zu Beginn der Tagung in Neustadt entzündet. Vom 4. bis 8. April werden rund 30 Delegierte und Gäste aus der ganzen Welt erwartet, die auch in Gastfamilien untergebracht werden. Neben der Konferenz will der Verein ein entsprechendes Rahmenprogramm anbieten. "Da es hierfür keine Zuschüsse gibt, sind wir auf Spenden angewiesen", appelliert Steiner an potenzielle Unterstützer.