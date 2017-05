Das Interesse an Immobilien in der Region ist ungebrochen hoch. Trotz steigender Preise sind bei der Sparkasse über 1000 Interessenten mit einem konkreten Wunsch vorgemerkt.

Zinsen steigen wohl

Mehr Förderung gefordert

Das Angebot ist knapp. Dennoch haben die Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt-Vohenstrauß im vergangenen Jahr 46 Objekte für 7,15 Millionen Euro vermittelt, sagte Vorstandschef Josef Pflaum. Das sei bei der Zahl der Gebäude ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der Objektwert habe sich nahezu verdoppelt. Zudem habe die Bank Wohnbaukredite in Höhe von 57 Millionen Euro zugesagt. Das Geschäftsgebiet erstrecke sich vom Nürnberger Land bis zur tschechischen Grenze.Mit Vorstandskollegen Gerhard Hösl, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bayerischen Landesbausparkasse (LBS), Erwin Bumberger, LBS-Regionaldirektor Rudolf Pitzl und Sparkassen-Immobilienchefin Manuela Spaur erläuterte Pflaum am Montag in Neustadt die Lage auf dem Immobilienmarkt und informierte über die Entwicklung der Bautätigkeit und der Preise.Besonders begehrt seien Häuser in Weiden, Neustadt/WN, Vohenstrauß, Grafenwöhr und Auerbach. Hoch im Kurs stehe "alles auf der westlichen Seite der Autobahn in Richtung Nürnberg", verriet Spaur von der Sparkassen-Immobilienabteilung.Laut Pflaum kosten im Landkreis neue Doppel- und Reihenhäuser zwischen 210 000 und 250 000 Euro sowie neue Eigentumswohnungen zwischen 1300 und 2200 Euro pro Quadratmeter. Für gebrauchte Reihen- und Doppelhäuser müssen zwischen 130 000 und 190 000 Euro, für gebrauchte Eigentumswohnungen zwischen 500 und 1100 Euro pro Quadratmeter hingelegt werden. Das sei erschwinglich. Die Banker rechnen damit, dass die Preise für Wohnimmobilien noch leicht anziehen werden. Häuslebauer müssten sich aber auf steigende Zinsen einstellen.2016 seien im Landkreis 225 Wohnungen in Neubauten genehmigt worden, wusste der Sparkassenchef. Das entspreche dem Durchschnittsniveau der vergangenen fünf Jahre. Trotzdem werde das Wohnraumangebot bei weitem nicht überall der Nachfrage gerecht.Die selbstgenutzte Immobilie liege bei den Menschen an erster Stelle, wenn es um Vermögensaufbau gehe, zitierte Bumberger aus einer repräsentativen Studie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. An zweiter Stelle stehe der Bausparvertrag. Deshalb forderten LBS und Sparkassen eine stärkere Förderung des selbstgenutzten Eigenheims. "Wir plädieren dafür, den Wohneigentumserwerb durch direkte Zuschüsse zu unterstützen, ergänzt um eine starke familienpolitische Komponente, zum Beispiel in Form eine Kinderzulage." Zudem sollte die Sparförderung angehoben werden, um den Aufbau von Eigenkapital im Zinstief zu erleichtern.Ähnlich sieht es Sparkassen-Vorstand Hösl. Er kritisierte, dass die vermögenswirksamen Leistungen seit 1998 nicht mehr erhöht worden seien. Steuersenkungen kämen bei jungen Familien nicht an, davon profitierten nur Mehrverdiener.