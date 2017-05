Die ehemalige Volksbank in der Freyung wird abgerissen. Was dann dort geschieht, stellte der Bauausschuss vor.

(arw) An gleicher Stelle soll ein Geschäfts- und Wohnhaus entstehen. Das Gebäude ist bereits leergeräumt, informierte Bürgermeister Rupert Troppmann. Wie er erläuterte, soll das neue Gebäude etwas näher an die B 15 rücken. Es bleibe jedoch noch Platz für einen Bürgersteig. Auf der Rückseite sind acht Parkplätze vorgesehen. Der Durchgang soll öffentlich sein und als Zugang zum Ärztehaus und den Geschäften genutzt werden können.Der Neubau ist mit Keller, Erdgeschoss und drei weiteren Etagen samt Aufzug geplant. Der jetzige Eingang wird auf die Seite der Parkplätze verlegt. Im Abbruchhaus war bis 1938 die Ortskrankenkasse untergebracht. Sie zog nach Weiden. Anschließend eröffnete die Gewerbebank Weiden hier eine Zweigstelle. Sie war das dritte Geldinstitut in Neustadt. Damals war die notwendige Lizenz für eine Bankfiliale von der Bankenaufsicht kaum zu erhalten. So übernahm die Gewerbebank eine bestehende Lizenz einer Neustädter Gewerbegenossenschaftsbank, die keinen Geschäftsbetrieb ausübte. 1943 nannte sich die Gewerbebank dann "Volksbank".Die Geschäftsräume wurden 1964, 1967 und 1971 umgebaut und erweitert. Max Zahner leitete bis 1967 die Filiale, anschließend Hans Sailer. 1976 wurde die heutige Zweigstelle in der Knorrstraße gebaut. Bis dahin diente das Gebäude in der Freyung als Wohn- und Bürogebäude. Das soll es nun wieder werden.