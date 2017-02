Auch tote Enten können hohe Wellen schlagen. Weil der in der Moosfurtsiedlung gefundene Vogel mit der Geflügelgrippe infiziert ist, legt das Landratsamt Neustadt einen drei Kilometer großen Sperrbezirk. Und das Beobachtungsgebiet ist noch viel größer.

Immer noch Stallpflicht

Enten weiter füttern

Beobachtungszone Der deutlich größere Beobachtungsbereich von zehn Kilometern erstreckt sich auf folgende Orte: Altenstadt/WN (Ortsteile: Altenstadt, Meerbodenreuth, Buch, Haidmühle, Kotzau, Sauernlohe); Bechtsrieth (Bechtsrieth, Trebsau); Etzenricht; Floß (Floß, Schönberg, Gailertsreuth, Welsenhof, Ritzlersreuth, Diepoltsreuth, Kühbach, Boxdorf, Steinfrankenreuth, Niedernfloß, Bergnetsreuth, Oberndorf, Fehrsdorf, Pauschendorf, Meierhof); Irchenrieth; Kirchendemenreuth (Kirchendemenreuth, Wendersreuth, Oed, Obersdorf, Döltsch, Klobenreuth, Denkenreuth, Holzmühle); Luhe-Wildenau (Luhe-Wildenau, Unterwildenau); Mantel (Mantel, Rupprechtsreuth); Neustadt/WN (Neustadt, Mühlberg); Parkstein (Parkstein, Hagen, Hammerles, Niederndorf, Grünthal); Pirk (Pirk, Au, Hochdorf, Pischeldorf, Zeißau, Enzenrieth); Püchersreuth (Püchersreuth, Mitteldorf, Kotzenbach, Ilsenbach, Rotzendorf, Stöberlhof, Rotzenmühle, Wurz); Schirmitz; Störnstein (Störnstein, Rastenhof, Reiserdorf, Lanz); Theisseil (Theisseil, Edeldorf, Remmelberg, Aich, Letzau, Schammesrieth, Hammerharlesberg, Wilchenreuth, Fichtlmühle, Görnitz); Vohenstrauß (Vohenstrauß, Zieglmühle, Zeßmannsrieth); Weiherhammer (Weiherhammer, Geräum, Trippach). (ms)

/Neustadt. Die Geflügelpest, auch aviäre Influenza oder Geflügelgrippe genannt, ist eine hochansteckende Viruskrankheit von Hühnern und Puten. Aber auch viele andere Vögel sind empfänglich dafür. Menschen können sich laut Kreisbehörde nicht infizieren.Um zu verhindern, dass das hochpathogene Virus, von dem die Ente in Weiden befallen war, auf Hausgeflügel übergreift, hat nach dem Weidener Rathaus nun auch die Kreisbehörde in Neustadt einen Sperrbezirk ausgewiesen. Er umfasst das Gebiet nördlich der Stadt Weiden, insbesondere das Gemeindegebiet von Altenstadt/WN bis zum Forstweg, den Bereich westlich entlang des Hammerrankens bis zur westlichen Ortsgrenze Edeldorf und das Gebiet westlich der A 93 im Bereich Mooslohe.In beiden Bereichen gelten strenge Einschränkungen. Aus dem Sperrbezirk dürfen gehaltene Vögel und Bruteier nicht herausgebracht werden. Verboten sind ab sofort auch der Verkauf und die Weiterverwendung von frischem Geflügelfleisch, Geflügelhackfleisch, Eiern und weiteren tierischen Nebenprodukten oder anderen Fleischerzeugnissen, die von vögeln oder Federwild stammen. Zusätzliche Arbeit kommt auf die Geflügelhalter im Sperrbezirk zu. Sie müssen sicherstellen, dass an den Ein- und Ausgängen der Ställe entsprechend desinfizierte Matten liegen. Betriebsfremde Personen dürfen den Stall nicht mehr betreten.Auch aus dem Beobachtungsgebiet dürfen zunächst 15 Tage lang gehaltene Vögel nicht raus, Hunde und Katzen nicht mehr frei herumlaufen. Ein dringender Appell geht an alle, keine leblosen Tiere ohne Handschuhe anzufassen.Tote Wasservögel oder andere große Wildvögel sollen den Gemeinden oder dem Veterinäramt gemeldet werden. Darüber hinaus mahnen die Behörden eindringlich alle Geflügelhalter zur Einhaltung der Stallpflicht und erinnern ausdrücklich an das Verbot von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art.Von Singvögeln geht kein oder nur ein äußerst geringes Risiko einer Übertragung aus. Tauben sind kaum empfänglich für Geflügelpest. Kinder dürfen weiterhin Enten füttern. Sie sollen lediglich Abstand halten und direkten Kontakt vermeiden.