Barfuß durch den Wald

22.09.2016

Niedermurach/Pertolzhofen. Zum Start in das neue Ausbildungsjahr lud die Edelweißkapelle ihre Musikschüler zur Barfuß-Wanderung ein. Zahlreiche Kinder nahmen die Einladung vom "Schreiner Tom" an. Dieses Jahr ging es vom Vereinsstodl zum "Hammer" runter, wo sich die Füße im Bach erfrischen durften. Weiter in Richtung Oberkonhof hieß es dann Bergsteigen. Nach dem Motto "Jeder hilft jeden, wir wandern gemeinsam", bestiegen alle die wohl steilste Anhebung in der Gemeinde. In den Pausen gab es Wettkämpfe und Spiele und weiter ging es durch den Wald mit seinem weichen Boden, durch kalte Bäche und über frische Wiesen. Mittags gab es "Knacker am Stecken". Am Ziel wurde bei leckeren Kuchen das Siegerteam vom Wissensquiz gekürt. Für alle Teilnehmer gab es abschließend ein Eis. Der Dank galt den Helfern und vor allem den Organisatoren der Veranstaltung, Johanna und Thomas Schreiner.