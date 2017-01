Freizeit Niedermurach

26.01.2017

Die Tiere, die in der Gemeinde Niedermurach die meisten Kilometer zurücklegen, verdanken ihre Flugleistung der Arbeit ihrer Züchter. Diese haben ihre Heimat in den zwei Vereinen "Heim ins Murachtal" und "Über Berg und Tal". Das Geheimnis, wer nach 18 Flügen vorne lag, wurde nun gelüftet.

Bester Vogel

Neue Vorschriften

Als Nachrichtenübermittler gefragt Gehörten in früherer Zeit Tauben zum Ortsbild, so gurren heute bestenfalls Türkentauben von den Dächern, oder aber eine Gruppe Brieftauben zieht im schnellen Flug seine Kreise. Die Haustaube, einst vorrangig zur Ernährung gehalten, wurde zur Brieftaube, als die Menschen ihren angeborenen Orientierungssinn zur Nachrichtenübermittlung nutzten. Mit einer möglichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern waren sie allemal schneller als Kutschen, Reiter oder die Eisenbahn. Bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen bis herein in den Zweiten Weltkrieg wussten auch Militärs die Fähigkeiten der gefiederten Boten zu nutzen.



Inzwischen ist diese Form der Nachrichtenübermittlung bedeutungslos geworden. Heute lassen Züchter ihre Brieftauben in Wettflügen gegeneinander antreten. (boj)

Die zwei Niedermuracher Brieftaubenvereine sind gut unterwegs. Welche Erfolge sie im Reisejahr 2016 erzielten, erfuhren die Züchter bei der Preisverleihung im Gasthaus Pröls, zu der Vorsitzender Willibald Pirzer ("Heim ins Murachtal") auch Vorsitzender Anton Stigler ("Über Berg und Tal") sowie Bürgermeister Martin Prey und Altmeister Otto Back begrüßen konnte. Pirzer gab einen detaillierten Einblick in die Reisesaison 2016, die am 22. April mit dem Vorflug begann und nach 14 Preisflügen am 31. Juli endete. Außerdem wurden vom 14. August bis 11. September vier Jungtierflüge gestartet.Das Reisejahr war geprägt von extremen Wetterschwankungen mit plötzlich auftretenden Gewittern bis hin zu Unwettern. Damit einhergehende Flugverkürzungen waren immer wieder die Folge. Vorstand Willibald Pirzer bescheinigte den Flugleitern Arnold Chomek und Thomas Wedlich umsichtiges Handeln, das letztlich immer wieder gute Flugverläufe sicherte. Im Reisejahr 2016 dominierte auf den meisten Gebieten die Schlaggemeinschaft (SG) Doris und Josef Leonhard. Doch auch die Schlaggemeinschaft Robert und Martin Brandstätter bewegte sich gut im Aufwind. Mit der Feststellung, dass man mit den Leistungen innerhalb der Reisevereinigung (RV) Nabburg durchaus zufrieden sein könne, präsentierte Pirzer das umfangreiche Zahlenwerk.Auf 14 Alttierflügen konnten von sechs Züchtern der zwei Vereine 3227 Tauben eingesetzt und 844 Preise errungen werden. Bei der RV-Meisterschaft belegte die SG Leonhard den 11. Platz mit 47 Preisen und 16 661 Preiskilometern, SG Brandstätter 24. Platz (40 Preise/12 648 Preiskilometer), RV-Männchenmeisterschaft SG Leonhard 21. Platz (25/8104), SG Brandstätter 23. Platz (23/7313) und SG Martin, Mihaela und Christopher Stefan 25. Platz (23/6746), RV-Weibchenmeisterschaft SG Leonhard 9. Platz (28/10214), SG Willibald und Christian Pirzer 12. Platz (28/8814) und RV-Jährigenmeisterschaft SG Leonhard 9. Platz (28/9229), SG Stefan 15. Platz (25/7672).Bei der Bewertung bester Vogel (Männchen) der RV belegte die SG Leonhardt Platz 38 (10/3382), bestes Weibchen SG Leonhardt Platz 12 (11/3940), bester Jähriger Vogel SG Brandstätter Platz 24 (8/2773), bestes Jähriges Weibchen SG Leonhardt Platz 23 (7/2335). Im Jungtierflug konnten sechs Züchter der Einsatzstelle bei vier Preisflügen 1003 Jungtiere einsetzen und 211 Preise erzielen. Bei der RV-Jungtiermeisterschaft erreichte die SG Brandstätter Platz 7 (14/2658), die SG Stefan Platz 12 (13/2446) und in der Bewertung der besten Jungtaube landete Andreas Brandstätter auf Platz 70 (3/757).Ihre Dominanz innerhalb der Einsatzstelle Niedermurach unterstrich die Schlaggemeinschaft Doris und Josef Leonhardt auch mit der Erringung der Meisterschaft 2016 mit 47 Preisen und 16 661 Preiskilometern. Außerdem stellten sie den Männchenmeister mit 33 Preisen und 10 377 Preiskilometern (gefolgt von SG Brandstätter und SG Stefan), den Weibchenmeister mit 37 Preisen und 13 279 Preiskilometern, gefolgt von SG Pirzer und SG Brandstätter sowie den Jährigenmeister mit 26 Preisen und 7473 Preiskilometern (gefolgt von SG Stefan und SG Brandstätter).Die Einsatzstellen-Jungflugmeisterschaft mit 14 Preisen und 2658 Preiskilometern sicherte sich die Schlaggemeinschaft Robert und Martin Brandstätter (gefolgt von SG Stefan und Andreas Brandstätter). Der beste Altvogel, das beste Altweibchen und das beste jährige Weibchen sind bei der SG Leonhardt zu Hause, während den besten jährigen Vogel die SG Brandstätter und das beste Jungtier die SG Stefan stellt.Bürgermeister Martin Prey gratulierte den Preisträgern zu ihren Erfolgen und freute sich, dass bei den Züchtern ein Geist der familiären Gemeinschaft herrscht, bei dem jeder dem anderen seinen Erfolg gönnt. Er stellte fest, dass die Brieftaubenfreunde in der Reisezeit genauso wetterabhängig seien wie die Landwirte. Der Bürgermeister betonte, "dass gerade die züchterische Arbeit mit dem Lebewesen ,Taube' dem Brieftaubensport einen besonderen Wert verleiht" und wünschte "Gut Flug" für das neue Reisejahr. Vorsitzender Pirzer dankte abschließend seinem Vorstandskollegen Anton Stigler für dessen unermüdliche Arbeit für die Sauberhaltung der vereinseigenen Einsatzstelle und verwies auf neue Vorschriften bei Impfungen, die künftig zu beachten seien.