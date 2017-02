Freizeit Niedermurach

Auch wenn der Fasching heuer lang ist, ein Besuch beim Weiberfasching - am 23. Februar in Niedermurach - lohnt sich immer. Die "Murachtaler Schützen" haben dazu wieder die Band "Mia Sans" aus Roding verpflichtet. Beginn des närrischen Treibens ist um 20 Uhr (Eintritt 6 Euro) in der Mehrzweckhalle Niedermurach.

Bei der Maskenprämierung um Mitternacht gibt es für die drei Erstplatzierten 55,55 Euro, 44,44 Euro und 33,33 Euro, was sicherlich wieder ein Anreiz für phantasievolle Kostüme sein wird. Zur Begrüßung gibt es für die Damen (auch wenn Männer unter der Verkleidung stecken) ein Glas Sekt. Wie jedes Jahr ist das "starke Geschlecht" aber auch ohne Maskierung willkommen.Oberpfalz-Medien verlost fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Montag, 20. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail (Stichwort "Weiberfasching") an "ovigewinn@oberpfalzmedien.de". Vorname, Name und Ort angeben. Die Gewinner werden in der Dienstagsausgabe bekanntgegeben.