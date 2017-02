Freizeit Niedermurach

05.02.2017

Als kleiner Verein mit soliden Finanzen, aber spürbaren Nachwuchssorgen, präsentiert sich der Kaninchenzuchtverein Niedermurach. Die Neuwahlen bereiteten diesmal noch keine Probleme.

Lokalschau kam gut an

Neuwahlen

Ein Drittel der Mitglieder sowie Bürgermeister Martin Prey und Altbürgermeister Rainer Eiser hatten sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Pröls eingefunden. Vorsitzender Martin Fuchs gab einen detaillierten Überblick zum Zuchtjahr 2016.Er berichtete von drei Monatsversammlungen, Gratulationen zu runden Geburtstagen, Veranstaltungsbesuchen in der Gemeinde und beim benachbarten Kleintierzuchtverein Oberviechtach sowie von der Bezirks-Frühjahrsversammlung in Weiden. Höhepunkt des Vereinsjahres war natürlich die dreitägige Lokalschau mit Preisverleihung im November. Karl Bodensteiner konnte sich hier als Vereinsmeister mit "Kleinsilber schwarz" behaupten. Martin Fuchs dankte allen Züchtern, die ihre Tiere ausstellten und vor allem auch denen, die sich bei Kreisschau und Clubschau dem überregionalen Wettbewerb stellten.Einmal mehr beklagte der Vorstand den Mangel an Nachwuchs. Zwar blieb die Mitgliederzahl konstant, doch sei das Fehlen von jungen Züchtern unübersehbar. Man hoffe darauf, die Lücke wieder schließen zu können, doch ein erfolgversprechender Weg dorthin konnte noch nicht gefunden werden. Zuchtwart Karl Bodensteiner berichtete von 59 tätowierten Kaninchen in fünf Rassen, die allesamt auch bei der Lokalschau ausgestellt und bewertet wurden. Er bedauerte den Rückgang an gezüchteten Tieren und appellierte an die Züchter, mehr Motivation im neuen Zuchtjahr zu zeigen.Karl Bodensteiner wies darauf hin, dass vor allem Züchterfreund Eduard Zitzmann auf der Kreis- und auf der Landesschau mit sehr guten Bewertungen abschnitt. Im neuen Jahr erhoffe er sich, angespornt von mehr Ehrgeiz und Zuchtfreude, wieder eine Steigerung der Kaninchenzahl.Einen soliden Finanzbericht legte Kassier Herbert Schüller vor. Die aufgelisteten Buchungen ergaben eine kleine Verringerung des Vereinsvermögens. "Die Finanzlage ist noch gut, trotzdem ist ein sorgsamer Umgang mit den Ausgaben angesagt", betonte der Kassier.Die anschließenden Neuwahlen konnten von Bürgermeister Martin Prey im Eiltempo abgewickelt werden. Demnach setzt sich die neue Vorstandschaft wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Martin Fuchs, 2. Vorsitzender Eduard Zitzmann, Kassier Herbert Schüller mit Stellvertreter Reinhold Meier, Schriftführer Thomas Schüller mit Stellvertreter Herbert Schüller, Zuchtwart Karl Bodensteiner mit Stellvertreter Reinhold Meier, Tätowierer Eduard Zitzmann mit Stellvertreter und Ausstellungsleiter Johann Deyerl. Bürgermeister Martin Prey betonte in seinem Grußwort, dass bei allen Bemühungen um Zuchterfolge, die Freude im Umgang mit dem Geschöpf im Vordergrund stehen müsse. Erzielte Preise bei Ausstellungen für gute Leistungen seien dennoch gerechtfertigt. Diese haben eine nicht zu unterschätzende Motivations- und Vorbildfunktion für Nachwuchszüchter. Der Bürgermeister gab seiner Hoffnung Ausdruck, "dass es dem Verein gelinge, die Begeisterung für die Rassekaninchenzucht in der Bevölkerung zu wecken" und wünschte den Züchtern beste Zuchterfolge im neuen Jahr. Im Übrigen sei nicht von der Hand zu weisen, dass der Kaninchenzuchtverein in gewisser Weise auch einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und der Rassevielfalt leistet.