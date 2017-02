Freizeit Niedermurach

"Wer einmal mit dem Virus Brieftaube infiziert ist, kommt davon so schnell nicht wieder los." Diese Überzeugung vertritt Robert Brandstätter, der schon seit seiner Kindheit von Brieftauben fasziniert ist. Aufgewachsen in Teunz bedeutete es für ihn als Bub schon etwas Besonderes, wenn er bei einem Brieftaubenzüchter den Schlag ausmisten durfte und dabei Kontakt mit den Tieren haben konnte. Als er bei seiner Hochzeit ein Brieftaubenpaar geschenkt bekam, war dies der Auslöser für seinen Einstieg in die Zucht.

Richtig aktiv begann er damit 1995. Nachdem er 1996 mit seiner Familie in Niedermurach ansässig wurde, errichtete er sich eine Schlaganlage und schloss sich den örtlichen Brieftaubenfreunden an. Damit hatte er die Voraussetzungen geschaffen, über die Einsatzstelle Niedermurach an Wettflügen teilnehmen zu können. "Natürlich blieben Misserfolge nicht aus", erzählt Robert Brandstätter, doch damit ließ er sich nicht entmutigen. Ausfälle nach Flügen und bei Krankheiten oder durch den allgegenwärtigen Habicht sind Probleme, mit denen jeder Brieftaubenzüchter zu kämpfen hat. Mit seinem Sohn Martin, der auch schon von Kindesbeinen an mit den schnellen Fliegern vertraut ist, bildet er nun eine Schlaggemeinschaft. Vater und Sohn teilen sich die Arbeit und so bleibt mehr Zeit für Zuwendung und Pflege der Tiere, was sich auf die Erfolgsbilanz sehr wohl auswirkt.Nach Beendigung der Reisesaison beginnt stets die züchterische Planung und Vorbereitung für das neue Reisejahr. Für beide ist die Reisezeit natürlich unglaublich spannend und die Ankunft der Brieftauben nach einem Flug besonders aufregend. Gerade dieses Empfinden macht den Brieftaubensport zu einem faszinierenden Hobby. Dass mit Martin Brandstätter ein junger Mann in die Spur der Brieftaubenzucht einschwenkt freut nicht nur seinen Vater, sondern auch alle anderen Brieftaubenfreunde der Einsatzstelle Niedermurach.