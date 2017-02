Freizeit Niedermurach

19.02.2017

0

-Pertolzhofen. Der Festausschuss der Edelweißkapelle (Franziska Ficht, Katrin Thanner, Anna Schießl, Thomas Müller, Thomas Nirschl, Thomas Bauer und Martin Martzak) hat das Programm für das Jubeljahr erstellt. Unter dem Motto "Ein halbes Jahrhundert - 50 Jahre Blasmusik aus Bertzhof" wird 2017 groß gefeiert.

Am Faschingsdienstag, 28. Februar, spielen die jungen Bertzhofer Musikanten um 19 Uhr einen rhythmischen Gottesdienst, anschließend findet eine Fackelwanderung zum Vereinslokal statt. Am 8. April geht es mit dem Jubiläums-Starkbierfest in die zweite Runde. Die Kapelle "Bayrisch Blech", unter der Leitung von Hans Reitinger sowie ein Singspiel geben dem Abend die richtige Starkbier-Atmosphäre.Am 1. Mai wird zusammen mit den Golanern eine 24 Meter hohe Fichte am Dorfplatz aufgestellt. Das Schirmherrnbitten bei Josef Bauer, das Patenbitten in Pischdorf und Seebarn sowie das Jubiläums-Abgeordnetenbitten bei Martin Prey füllen die Maiwochenenden. Vom 15. bis 18. Juni ist es dann soweit, es wird gefeiert (Programm folgt). Mit der im September stattfindenden Barfuß-Wanderung und dem alljährlichen Weihnachtskonzert vor der Christmette endet das Jubeljahr.