Kultur Niedermurach

28.04.2017

6

0 28.04.2017

"Wer küsst die Braut?" Diese Frage hat die Landjugend auf der Bühne beantwortet. Eine Frau hat die Antwort als erste gewusst - und war trotzdem neugierig auf das Theaterstück.

Mit dem Stück "Wer küsst die Braut?" von Angelika Grimm knüpften Landjugend (KLJB) und Landvolk (KLB) an erfolgreiche Theaterzeiten an und zeigten auf, welch schauspielerische Talente sich in ihren Reihen befinden. Vor ausverkauftem Haus zu spielen, war für die Akteure schon eine Herausforderung, beflügelte aber auch die Spielfreude.Als sich nun auch noch die Autorin des Stücks, Angelika Grimm, als Überraschungsgast unter den Zuschauern befand, war dies natürlich das "i-Tüpferl" für die Laienspielgruppe. In Begleitung von mehreren Akteuren des Käppeletheaters war sie fast 400 Kilometer aus Villingendorf (Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg) angereist, um sich ihr Stück "Wer küsst die Braut?" im oberpfälzischen Dialekt anzuhören und anzusehen. Am Ende der Vorstellung dankte KLJB-Vorsitzender David Niederalt Angelika Grimm für ihren Besuch und überreichte ihr auf der Bühne einen Blumenstrauß. Die Autorin ihrerseits beglückwünschte Regisseurin Anne Prey und die Darsteller zu ihrer ausgezeichneten schauspielerischen Leistung. Sie freute sich, dass ihr Stück von der Theatergruppe auf sehr ansprechende Weise umgesetzt wurde und bei den Besuchern so großen Gefallen fand. Für die Theatergruppe bedeutete der Besuch eine besondere Ehre, die sicherlich zur Motivation beitragen wird. Nachdem Angelika Grimm bereits mehrere Theaterstücke verfasst hat, könnte es durchaus sein, dass sich eines davon auf der Niedermuracher Bühne wiederfindet.