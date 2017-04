Politik Niedermurach

27.04.2017

27.04.2017

Schule und Kindergarten sind gut ausgelastet, und von Landflucht ist in Niedermurach aktuell nichts zu spüren. Bei der Bürgerversammlung gab es deshalb wenig zu murren.

Winterdienst-Premiere

Festhalten an 10-H-Regel

-Pertolzhofen. (frd) Neun Bürger mussten im vergangenen Jahr in der Gemeinde Niedermurach zu Grabe getragen werden. Bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Winderl in Pertolzhofen waren auch sie Teil der Statistik. Wie Bürgermeister Martin Prey feststellte, stehen dieser Zahl immerhin zwölf Geburten gegenüber. 44 Wegzüge werden aufgewogen durch 53 Zuzüge. Die Zahl der Bürger ist damit im Jahr 2016 von 1260 auf 1272 angewachsen. Das Erfreulichste aber sei, dass sich 2016 immerhin neun Paare "getraut" haben - "und hoffentlich auch für eine gute Krippen-, Kindergarten- und Grundschul-Auslastung sorgen".Im Rückblick erinnerte Bürgermeister Prey daran, dass die Gemeinde heuer zum ersten Mal alleine den Winterdienst schultern musste. Dafür lobte er die Bauhof-Mitarbeiter. Beim Breitbandausbau konnte das Förderprogramm II (Ortsteile der Gemeinde) bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen werden, und für die Sanierung des ehemaligen Pfarrhofs in Niedermurach sei der Förderbescheid eingegangen. Deshalb könne nun mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Dürnersdorf-Enzelsberg müsse noch auf die Förderzusage gewartet werden. Die Planungen für den "Mehrgenerationenplatz" am Badeweiher nehmen Formen an. Der Flächennutzungsplan Windenergie liege allerdings derzeit auf Eis, informierte Prey.Mit einem Blick auf den Gemeindehaushalt von 3,2 Millionen Euro, bei dem nicht allzu viel Spielraum für Investitionen besteht, stellte Prey fest, dass die Gemeinde Niedermurach auch im vergangenen Jahr nicht zuletzt dank des ehrenamtlichen Einsatzes vieler Bürger wieder ein gutes Stück vorangebracht worden ist. Auch in diesem Jahr stünden viele Maßnahmen an, die dank des guten Miteinanders aller Bürger zu einem guten Ende geführt werden können. Im Ausblick stellte Prey fest, dass die Wasserversorgung in Pertolzhofen sowohl einer Sanierung als auch einer Umstrukturierung bedarf. Der Bürgermeister bedauerte, dass "Dr. Loew Soziale Dienstleistungen" den Standort Niedermurach verlässt. Für heuer steht laut Prey in der Gemeinde das 50-Jährige der Edelweißkapelle an. Im Juli erwarte man die "24. Kunstdingertage". Außerdem gelte es, das Priesterjubiläum von Pfarrer Herbert Rösl zu feiern, der auf 25 Jahre im Amt zurückblicken kann. Auch zum 18. Nordgau-Böllerschützentreffen im September lud der Bürgermeister jetzt schon ein.Was die Finanzlage der Gemeinde betrifft, listete der Bürgermeister die größeren Ausgaben auf. Zu den größten Posten gehörten im vergangenen Jahr die Ausgaben für Krippe, Kindergarten und Grundschule von jeweils 100 000 Euro. Doch gerade diese Ausgaben leiste sich die Gemeinde gerne, "denn dort sind unsere Kinder sehr gut aufgehoben", meinte der Bürgermeister. Dafür sprach er den dort arbeitenden Kräften seinen besonderen Dank aus.Für den Breitbandausbau hat die Gemeinde bei einer Summe von 1,355 Millionen Euro und Zuwendungen von 804 700 Euro noch einen großen Eigenanteil zu leisten, informierte Prey. Damit verschwinde viel Geld im Erdboden. Trotz allem halte sich aber der derzeitige Schuldenstand mit 388 000 Euro noch in Grenzen,. Das entspreche einer "im Wesentlichen nicht aussagekräftigen" Pro-Kopf-Verschuldung von 305 Euro je Gemeindebürger.Bei den Anträgen zur Bürgerversammlung ging es der "Windrad Bürgerinitiative Rottendorf" um den Flächennutzungsplan. Prey machte deutlich, dass seitens der Gemeinde die 10-H-Regelung (bei 200 Meter Windradhöhe muss der Abstand zum nächsten Ort 2000 Meter betragen) eingehalten werden soll. Zur Verlegung der Bushaltestelle am Kindergarten Pertolzhofen wird noch ein Elternabend zur Lösungsfindung anberaumt.Abschließend dankte der Bürgermeister allen, die sich im vergangenen Jahr zum Wohl der Gemeinde eingebracht haben. Ohne diesen Beitrag könne eine Heimatgemeinde, in der sich alle wohlfühlen, nicht gestaltet werden. Ein besonderes Lob erteilte Prey der Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach unter der Leitung von Anton Brand, die vorbildliche Arbeit für die Gemeinde geleistet habe.