Neues Zuhause für die Pfarrei

Politik Niedermurach

15.09.2016

Der leerstehende Pfarrhof in Niedermurach wird "ordnungsgemäß und denkmalgerecht" saniert. Darauf legte Architekt Christian Schönberger bei der Vorstellung der Planung im Gemeinderat großen Wert. Ansonsten ist noch Geduld gefragt.

Das Hauptthema bei der Septembersitzung des Niedermuracher Gemeinderates war die geplante Sanierung des leerstehenden und denkmalgeschützten Pfarrhofes in Niedermurach. Durch Umbau, Anbau und Generalsanierung soll ein schmuckes Pfarr- und Jugendheim mit Pfarrsaal und Gruppenräumen entstehen.Pfarrer Herbert Rösl vertrat die Katholische Kirchenstiftung St. Martin bei der Behandlung der geplanten Umnutzung des Pfarrhofes. Architekt Christian Schönberger erläuterte ausführlich die Planungen und stand den Gemeinderatsmitgliedern auch für Fragen zur Verfügung. Schönberger zeigte auf, dass in den neuen Gebäudekomplex ein zwölf Meter langer Pfarrheimsaal, drei Gruppenräume und eine Teeküche eingebaut werden. An Baukosten sind etwa 1,3 Millionen Euro eingeplant, woran sich einige Zuschussgeber beteiligen werden.Voraussichtlich wird das Objekt noch in diesem Jahr ausgeschrieben. Da umfangreiche Sanierungs- und Bauarbeiten erforderlich sind, ist auch bei einem positiven Bauverlauf mit der Fertigstellung etwa im April/Mai 2018 zu rechnen.Beim Tagesordnungspunkt "Bauanträge" erteilte der Gemeinderat dem Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Doppelgaragen und Abbruch des Wohnhauses mit Nebengebäuden von Maria Heinrich und Jürgen Eckl aus Pertolzhofen das gemeindliche Einvernehmen. Bei der Bekanntmachung von nichtöffentlichen Gemeinderatsbeschlüssen führte Bürgermeister Martin Prey aus, dass mit den Planungen zur energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle Niedermurach im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) das Ingenieurbüro Albert Krämer beauftragt worden ist. Auch der Breitbandausbau gehe zügig voran und voraussichtlich am Ende dieses Jahres werden alle Ortsteile der Gemeinde Niedermurach mit dem "schnellen Internet" gut versorgt sein.Für den 23. Oktober lädt der Bürgermeister die Vereinsvorstände zur Koordinierung von Terminen ein.