Sport Niedermurach

29.01.2017

Sieben Jahre mussten die Skibegeisterten Murachtaler warten, bis es die Schneeverhältnisse am Kalvarienberg in Pertolzhofen wieder zuließen ein Skirennen zu starten. Viele helfende Hände vom FC Pertolzhofen brachten die Piste in einen hervorragenden Zustand. Drei Dutzend Teilnehmer in sieben Klassen gingen an den Start. Bei den Kindern weiblich konnte sich Theresa Ziereis den Sieg vor Lisa Marie Ziereis sichern, während bei den Buben Lukas Raab vor Paul Reizig gewann. In der Schülerwertung weiblich gelang Verena Fink der beste Lauf vor Lena Laubmann und bei den Jungen konnte Manuel Prey den ersten Platz vor Jonas Fuchs erringen. Bei den Jugendlichen gewann Benedikt Fink vor Sarah Zwack. In der Erwachsenenwertung setzte sich Katharina Blab vor Franziska Ficht durch und bei den Männern gelang der Sieg Heiko Winkelmann vor Matthias Blab.

In der Seniorenwertung konnte sich Dietmar Schlee durchsetzen. Die schnellste Abfahrt verbuchte Heiko Winkelmann, der damit Vereinsmeister wurde. Die zahlreichen Zuschauer stärkten sich an der Schneebar und feuerten die Rennfahrer an. Eine Apres-Ski-Party rundete den gelungen Wintersport-Tag ab.