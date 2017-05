Vermischtes Niedermurach

-Pertolzhofen. Anlässlich des 50. Jubiläums, das vom 15. bis 18. Juni gefeiert wird, spielte die Edelweißkapelle beim Schirmherrn Josef Bauer auf. Unter dem Motto "Ein halbes Jahrhundert lang klingt die Blasmusik durchs Murachtal" wurde in Niedermurach zünftig gefeiert. Nach den Worten "Leg die Hand aufs Herz und sprich mir nach" folgte der Wunsch auf die Übernahme der Schirmherrnschaft. Bauer sagte mit einem kräftigen "Ja" der Bitte zu. Der obligatorische Regenschirm wurde in Pertolzhofen gelassen. Stattdessen bekam Josef Bauer einen Strohhut und eine Sonnenbrille überreicht - denn schließlich soll es an den Festtagen ja schönes Wetter geben. Beim Musikverein ist bis zum Jubelfest der Terminkalender voll. Am Samstag fand bereits das Ehrenpatenbitten in Seebarn statt. Bild: exb