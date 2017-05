Vermischtes Niedermurach

10.05.2017

Dorfkinder können sich täglich in freier Natur bewegen. Doch was sich hier, im Lebensraum heimischer Wildtiere abspielt, wissen die wenigsten. Jäger der Region luden deshalb zum Naturerlebnistag ein.

Frosch und Fische

Honigbrote und Leberkäs

Teunz/Rottendorf. (boj) Zu einem Naturerlebnistag mit der Jägerschaft unter dem Motto "Mit Jäger und Imker in der Natur" trafen sich Kinder des Kindergartens und der Grundschule Teunz am Feuerwehrhaus in Rottendorf. Die Inhaber des Rottendorfer Jagdreviers, die Pächterfamilie Josef Dirnberger aus Teunz, hatte dazu eingeladen und mit Unterstützung der Kreisgruppe Oberviechtach des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) für die Kinder Einblicke in die Vielfalt der heimischen Wildtiere vorbereitet.Nach dem Jagdsignal "Begrüßung" durch die Jagdhornbläser hieß der Vorsteher der Jagdgenossenschaft Rottendorf, Johann Meier, die Kleinen des Kindergartens mit der Leiterin Hildegard Kühner, der Erzieherin Martina Fertsch und der Praktikantin Kristina Baumer sowie die erste Klasse der Grundschule mit Klassenleiterin Christiane Böhm willkommen. Ein besonderer Gruß galt BJV-Kreisvorsitzendem Alexander Flierl, den Jägern Helmut Gschrey, Mark Liebermann und Stephan Vogl, dem Imker Thomas Zitzmann und dem Jagdpächter Josef Dirnberger. Meier erklärte kurz die Zusammensetzung und Aufgaben einer Jagdgenossenschaft sowie die Größe und Ausdehnung des Rottendorfer Reviers. BJV-Kreisvorsitzender Alexander Flierl betonte, dass dieser Aktionstag dazu dienen soll, den Kindern Zusammenhänge in der Natur zu erklären und die Aufmerksamkeit für die heimische Tierwelt zu fördern. Nach der Bildung von vier Gruppen und dem Jagdsignal "Auf zur Jagd" verteilten sich die Kinder auf die Stationen.Helmut Gschrey erklärte anhand einer Vielzahl an Tier- und Vogelpräparaten deren Jagd- und Ernährungsgewohnheiten, Lebensräume, Fortpflanzungs- und Brutverhalten. Die Präparate ermöglichten den Kindern, vor allem die Schönheit der scheuen Vögel sozusagen auf Augenhöhe zu betrachten. Mark Liebermann hatte seine beiden Kleinen Münsterländer mitgebracht und demonstrierte die Arbeit mit Jagdhunden. Außerdem bekamen die Kinder bei ihm eine lebende Wachtel zu sehen, durften Fische anfassen, einen Frosch in die Hand nehmen und als Krönung gekochte Wachteleier verkosten.Bei Stephan Vogl wurde es beim Tierstimmen-Quiz richtig spannend. Er ahmte eine Reihe von Wildtieren nach, die von den Kindern zu erraten waren. Anhand von bereitliegenden Jagdtrophäen gab's zur jeweiligen Tierart ausführliche und kindgerechte Informationen. Nachdem die vierte Station, das Bienenhaus von Thomas Zitzmann, etwas außerhalb von Rottendorf stand und ein Fußmarsch für die Kinder zu weit war, hatte Johann Meier mit Schlepper und Anhänger einen Fahrdienst eingerichtet. Dort erklärte Imker Thomas Zitzmann die Bedeutung der Bienen für Mensch und Natur und gab interessante Informationen zur Imkerei allgemein, zur Bienenzucht und zur Honigproduktion. Der Blick durch ein Glasfenster in das Innere eines Bienenstocks war nicht nur für die Kinder faszinierend und ließ den Schluss zu, dass die Arbeit mit Bienen eine Wissenschaft für sich ist.Damit die Kinder den ganzen Vormittag gut durchhalten konnten, erhielten sie zwischendurch zur Stärkung leckere Butterbrote mit Honigaufstrich, spendiert vom Imker Thomas Zitzmann. Dieser Naturerlebnistag war für die Kinder überaus lehrreich und spannend.Das Ziel der Jägerschaft, den Kindern Natur und heimische Tierwelt näher zu bringen und sie dafür aufmerksamer zu machen, wurde erreicht. BJV-Kreisvorsitzender Alexander Flierl dankte allen, die sich in die Organisation dieses Aktionstages eingebracht hatten und verteilte an die Kinder Malvorlagen als kleine Erinnerung. Zum Abschluss gab's noch einen Imbiss mit deftigem Leberkäs und schmackhafter Streichwurst vom Wildschwein, spendiert von der Jagdpächterfamilie Josef Dirnberger.