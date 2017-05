Vermischtes Niedermurach

04.05.2017

8

0 04.05.2017

Wenn es ums Anpacken in Pfarrei und Dorf geht, dann ist die Katholische Landvolkbewegung (KLB) ganz vorne mit dabei. Ihr Anspruch ist es, das öffentliche Leben in der Heimat mitzugestalten. An Belegen dafür mangelt es nicht.

Zahlreiche Veranstaltungen

Großzügig gespendet

Neuwahlen Die im Eiltempo abgehandelten Neuwahlen, bei denen es zwei gleichberechtigte Vorsitzende (männlich und weiblich) zu bestimmen galt, ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Alfons Wittmann; Stellvertreter: Klaus Niederalt; Vorsitzende: Monika Gillitzer; Stellvertreterin: Lisa Fischer; Kassiererin: Ingeborg Roßmann; Schriftführerin: Gabi Reitzig. Beisitzerinnen: Christine Blab, Elisabeth Kiener, Karina Straller. Kassenprüfer: Rita Salomon und Gerhard Glaser. (boj)

(boj) Zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Gillitzer waren neben zahlreichen Mitgliedern auch Pfarrer Herbert Rösl, Kaplan Martin Popp als Referent sowie Bürgermeister Martin Prey gekommen. Vorsitzende Monika Gillitzer dankte Pfarrei und Gemeinde für die gute Zusammenarbeit sowie allen, die sich bereitwillig in die Vereinsarbeit eingebracht hatten.Locker und heiter führte das Vorsitzenden-Duo Monika Gillitzer und Alfons Wittmann durch die zahlreichen Aktivitäten des zurückliegenden Vereinsjahres. Zu kirchlichen Anlässen gestalteten die Mitglieder Kreuzweg- und Maiandachten, zwei Familiengottesdienste und einen Taizé-Abend mit der Chorgemeinschaft "Venite" und anschließendem Ausklang bei Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen. Sehr gut angenommen wurde auch die Kinderkreuzverehrung am Karfreitagvormittag (40 Kinder, viele junge Familien) sowie die Kreuz-Meditation am Abend. Außerdem errichtete die Gruppe für die Fronleichnamsprozession den vierten Altar und unterstützte das Pfarrfest.Vertreten war die Gruppe bei der Kreisversammlung in Nittenau sowie bei der Diözesanversammlung in Regensburg. Alfons Wittmann wies darauf hin, dass interessierte KLB-Mitglieder nach vorheriger Anmeldung bei ihm an diesen Versammlungen teilnehmen können. Sehr aufschlussreich war der Familien-Bildungssonntag des Kreisverbandes in Schwarzenfeld.Gut angenommen wurden die eigenen Angebote der KLB für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dazu gehörte das Basteln von Muttertagsgeschenken, ein Nachmittag mit dem Märchenerzähler Olivier Machander im Schulhof, ein Workshop für Mädchen und Buben zum Thema "Veränderungen im Körper während der Pubertät" sowie das Kinder-Spielefest am Sportplatz und ein Tag für Ehepaare. Bei einem Vortrag des Missionars Pater Thomas Varghese vom Verein "Maisha Pamoja" erfuhren die Zuhörer Näheres über die schulischen Projekte dieses Vereins für die benachteiligten Kinder in Ostafrika. Aus den Einnahmen des Bunten Abends und der Altkleidersammlung gab die KLB hierzu eine Spende von 2000 Euro. Trotz grimmiger Kälte wagte sich bei der Dreikönigswanderung mit Fackeln eine Gruppe mit rund 40 Personen auf den Weg zur Wieskapelle.Einen sehr guten Besuch verzeichnete das Fastenessen, dessen Erlös von 1000 Euro an das Misereor-Hilfswerk gespendet wurde. Von der Bevölkerung zwar gut genutzt, fielen die Einnahmen aus der Altkleidersammlung wegen der kleineren Menge und des geringeren Verkaufsgebots in diesem Jahr doch merklich niedriger aus. Eine tragende Rolle spielte das Landvolk zusammen mit der Landjugend bei den Theateraufführungen zu Ostern, dessen Reinerlös in die Ausstattung der Gruppenräume im zukünftigen Pfarr- und Jugendheim fließen soll. Alfons Wittmann ermunterte zur aktiven Mitarbeit, denn dadurch könne jeder Einfluss auf die heimatliche Dorfkultur nehmen.Von zahlreichen Unternehmungen der Mutter-Kind-Gruppe berichtete deren Sprecherin Christine Blab und verwies auf den ungebrochenen Zulauf in dieser beliebten Einrichtung. Dass die KLB neben der Vielfalt des kulturellen Dorflebens auch die Armut speziell in afrikanischen Ländern im Blick hat, bewies der Kassenbericht von Ingeborg Roßmann. Dank der erfolgreichen Aktivitäten konnte sie trotz großzügiger Spenden von einer guten Kassenlage berichten.Vor dem Einstieg in die Neuwahlen nutzte Bürgermeister Martin Prey als Wahlleiter die Gelegenheit, der KLB für ihren großen Beitrag zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Dorf und Gemeinde zu danken. In seinem Grußwort würdigte Pfarrer Herbert Rösl den wertvollen Dienst der KLB für die Mitmenschen und dankte allen für die geleistete Arbeit (ein weiterer Bericht über den Vortrag von Kaplan Martin Popp folgt).