Vermischtes Niedermurach

07.05.2017

20

0 07.05.201720

(boj) Bei der Jahreshauptversammlung der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) stand ein Vortrag von Martin Popp auf dem Programm. Der Kaplan aus Oberviechtach ist bekannt für seinen guten Draht zu jungen Menschen und kennt auch deren Erwartungshaltung. Sein Thema "Menschen für den Glauben begeistern - ist das heute noch möglich?".Zunächst stellte Martin Popp fest, dass alle Menschen begeisterungsfähig sind. Diese Eigenschaft sei jedoch bei jeder Person, in jeder Generation und in jedem Kulturkreis anders ausgeprägt. In dem Wort "begeistern" steckt das Wort "Geist". Begeistert-Sein im christlich-katholischen Sinn bedeute nicht Partystimmung, sondern Erfüllt-Sein von jenem Geist, der aus dem Glauben erwächst. "Dass Jugendliche sich für den Glauben begeistern können, beweisen immer wieder die Weltjugendtage mit dem Papst", so der Kaplan. Das Überangebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, die Skandale innerhalb der Kirche und Kirchenaustrittsaufrufe wie kürzlich die von der AfD sind für ihn drei von vielen Gründen, welche die um sich greifende Interesselosigkeit junger Menschen am Glauben befeuern. Kaplan Popp betonte, dass Kirchenbesuche und Erfolge in Zahlen gemessen nicht geeignet seien, die Glaubensbegeisterung anzuheben. Vielmehr müsse auf die heutigen Lebenswelten der Jugendlichen eingegangen, sie gehört und ernst genommen werden. Es gehe drum, allen das Gefühl zu vermitteln, angenommen zu sein.Er legte den Zuhörern nahe, sich intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen, um immer tiefer zu verstehen, an was wir eigentlich glauben. Ein Spruch besage: "Viele Freizeitangebote leeren den Geldbeutel, ohne das Herz zu füllen." Glauben sei vornehmlich eine Herzenssache und soll auch emotional gelebt werden, denn gerade die Ausstrahlung eines Glaubenden wirke überzeugend.Der Geistliche machte klar, wie wichtig es für jeden Menschen ist, in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu leben. Dies werde prinzipiell in jedem Verein geboten. Die Kirche müsse jedoch herausheben, dass in einer Glaubensgemeinschaft etwas angeboten wird, das anderswo nicht zu haben ist. "Etwas Festes braucht der Mensch", zitierte er Peter Hahne. Der katholische Glaube sei so etwas Festes, der dem Mangel an Orientierung nicht nur bei Jugendlichen entgegenwirken könne.Gerade den katholischen Vereinen wie Landvolk (KLB) und Landjugend (KLJB) komme eine besondere Rolle zu, betonte Kaplan Popp. Hier könnten Jugendliche und Erwachsene in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung kreative Ideen für neue Formen der Gottesdienstgestaltung einbringen, diskutieren und aufleben lassen, aber auch Glaubensgemeinschaft erleben. Er legte dem KLB-Vorstandsteam nahe, den eingeschlagenen guten Weg mit ansteckender Begeisterung weiterzugehen, das kirchlich-religiöse Profil zu schärfen und zeigen, wie ein Leben im Glauben aussehen kann.Popp ließ es offen, welcher Weg zur Begeisterung für den Glauben zum Erfolg führt, denn die Meinungen und Ansichten dazu seien so vielschichtig wie die Menschen, die danach suchen. Glauben sei in hohem Maß eine emotionale Gefühlssache und bedürfe überzeugender Vorbilder, "denn nur wer selbst begeistert ist, kann Begeisterung weitergeben". Letztlich könne aber kein Mensch für den Glauben begeistert werden, wenn er sich nicht dafür öffnet.