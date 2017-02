Vermischtes Niedermurach

1:0 für "König Fasching" - beim Sportlerball des FC Niedermurach schlug die Stimmung hohe Wellen. Abzuwarten bleibt, ob sich das Konditionstraining beim Feiern und Tanzen auch in der Tabelle auswirken wird.

Band macht Namen Ehre

Fasching mit Verlängerung

Als Spielgemeinschaft Niedermurach/Pertolzhofen stehen die Kicker aus dem Murachtal zusammen auf dem Platz - doch Sportlerball wird doppelt gefeiert: Dem Ruf des FC Niedermurach folgten die Maschkerer am vergangenen Samstag in die Mehrzweckhalle, in Pertolzhofen steigt die närrische Sportler-Gaudi am 25. Februar.Mit einigen etwas langsamer gehaltenen "Aufwärmrunden" heizten die "Breznsalzer" die Stimmung allmählich vor. Später machten Tobias, Uwe, Matthias und Thomas ihrem Bandnamen alle Ehre und "salzten" dem Publikum mit ein paar flotten Runden richtig auf. Dabei konnten die FC-Fußballer ihren Damen beweisen, dass sie nicht nur auf dem Spielfeld konditionsstark sind.Noch unklar ist, ob sich das tänzerische Sondertraining auf die sportlichen Leistungen auswirken wird. Aktuell überwintert die SG Niedermurach/Pertolzhofen in der Kreisklasse auf dem dritten Tabellenplatz, doch wenn auch der Sportlerball des FC Pertolzhofen vorbei ist, geht es Dank dieser speziellen Zusatzschichten in der Tabelle vielleicht noch etwas weiter nach oben.Doch am Samstag musste zunächst einmal in Sachen Fasching "geliefert" werden, und das machte Dank der verpflichteten Musiker mächtig Spaß. Als "bayerische Band" spielten sie eine bunte Mischung von Hits aus der "guten alten Zeit", luden ein zu "Let's Dance" und wechselten nahtlos zu Zwiefachen und "Boarischen" über. Weitere Stimmungshöhen wurden um Mitternacht erklommen: Beim "Wir fahren mit dem Bob" legten sich einige Maschkerer derart ins Zeug, dass sie wirklich regelrecht "aus der Bahn flogen", was jedoch mit Humor genommen wurde. Mit Gulaschsuppe, Wurstsalat und Sandwiches stärkte sich das lustige Völkchen für die nächsten Tanzrunden. Manch einer setzte sogar auf alkoholisches "Doping" in der Bar.Schon jetzt steht fest, dass die Sportler und Fans des FC Niedermurach am kommenden Samstag auch beim Fasching ihrer Pertolzhofener Sportkameraden am Start sein werden. Zumindest auf dem Sektor "Gesellschaft und Zusammenhalt" rangieren beide Vereine somit ganz weit vorne.