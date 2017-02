Vermischtes Niedermurach

14.02.2017

Der Startschuss der "Mouracher Fosnocht" war ein Volltreffer. Die "Superheroes-Party" der Feuerwehr als Treff für Super- und ganz normale Helden bescherte den Floriansjüngern ein volles Haus.

Von Spiderman bis zum Feuerwehrmann, von Batmann bis zur Polizistin waren die verschiedensten Helden in der Mehrzweckhalle anzutreffen. Aber auch zahlreiche andere fantasievolle Kostümträger(innen), bisweilen echte Hingucker, bereicherten die bunte Mischung der Partybesucher. Ebenso fantasievoll das Erscheinungsbild der Mehrzweckhalle, welche sich in einer besonders ansprechenden Dekoration präsentierte. Richtig Leben brachte schließlich der Niedermuracher DJ Lukas Peter in die Partybesucher. Mit Hits aus den Musikrichtungen der 60er und 90er Jahre, Hip-Hop, Electro, Rock, Schlager und aktuellen Charts traf er voll den Geschmack der Gäste.Er verstand es ausgezeichnet, zu Beginn mit ausgewählter Musik die älteren Jahrgänge zum Tanzen zu bewegen und später so aufzulegen, dass sich bei der Jugend tolle Stimmung breit machte. Nicht fehlen durfte natürlich das derzeitige Kultstück "Böhmischer Traum", das zu vorgerückter Stunde frenetisch bejubelt wurde. Klar, dass sich die Vereinsführung über die vielen Gäste freute, vor allem auch über den Besuch einer Gruppe der befreundeten Feuerwehr Hettenshausen aus Oberbayern. Klasse Musik, tolle Stimmung und ansprechende Dekoration waren Garanten für diese Faschingsparty, die bei den Gästen sicherlich einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Die Neuausrichtung des zuletzt etwas schwächelnden Feuerwehrballs hin zu einer Faschingsparty mit Diskjockey brachte ganz eindeutig die Feuerwehr wieder in die Erfolgsspur zurück.