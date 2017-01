Vermischtes Niedermurach

25.01.2017

25.01.2017

Gleich 13 Mal musste die Feuerwehr Rottendorf im Vorjahr ausrücken. Die Wehr ist aber auch für ihre Geselligkeit bekannt. Wie auf der Jahreshauptversammlung zur Sprache kam, wird das Sommerfest heuer mit zwei Jubiläen verbunden. Für 24 Jahre an der Spitze der Wehr gab es zwei Urkunden.

Brand bis Unfall

Neues Zeitalter

-Rottendorf. Vorsitzender Reinhard Schneeberger freute sich eingangs, dass Bürgermeister Martin Prey und Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner an der mit 42 Mitgliedern gut besuchten Versammlung im Gasthaus Zeitler teilnahmen. Das Gedenken galt Georg Kiener und BGR Anton Kiener. Im Rückblick berichtete Schneeberger von etlichen Teilnahmen an kirchlichen und weltlichen Festen und führte das eigene, wieder gut gelungene Sommerfest an. Heuer soll das Fest mit zwei Jubiläen verbunden werden: 50 Jahre Tragkraftspritzenfahrzeug und 25 Jahre Jugendfeuerwehr Rottendorf."Das Jahr 2016 war sehr einsatzreich. Unsere Feuerwehr musste gleich 13 Mal ausrücken", berichtete Kommandant Michael Rückl und listete diese auf: drei Verkehrsunfälle, drei Einsätze "Baum über Fahrbahn", Scheunenbrand in Schlothof, Absicherung und Betreuung der Wechselstation am Landkreislauf, überschwemmte Fahrbahn bei Enzelsberg, Kellerbrand in Voggendorf, Brand-Nachschau in Nähe Maximillianshof, Verkehrsabsicherung zur Treibjagd bei Enzelsberg (zwei Mal).Es wurden acht Üben abgehalten, davon eine Großübung in der Aktionswoche in Mantlarn. Die Aktiven besuchten den Lehrgang zum Digitalfunk, der zweite Kommandant nahm an der Schulung "Eldis Einsatzmanagement" teil und Jugendwartin Anja Herdegen absolvierte erfolgreich eine Gruppenführerausbildung. Die Wehr hat aktuell 131 Mitglieder. Annalena Süß, Michael Dirnberger und Dominik Lindner wechselten in den aktiven Dienst. Es wurden zwei analoge Funkwecker angeschafft und heuer ist wieder ein Leistungsabzeichen geplant, so der Kommandant. Jugendwartin Anja Herdegen berichtete von einem einzigen Mitglied und davon, dass die Wehr seit 2016 mit der Jugendfeuerwehr Niedermurach zusammenarbeitet. Es wurden elf Übungen, abwechselnd in Rottendorf und Niedermurach, abgehalten. Kilian Gleißner nahm erfolgreich an Wissenstest Stufe 1 und der Jugendflamme Stufe 1 teil. Kassiererin Claudia Böhm berichtete von einem guten finanziellen Jahr.Bei den Ehrungen wurde Johann Praß für seine 24-jährige Arbeit als 1. Kommandant und Josef Zeitler für 24 Jahre als 1. Vorsitzender ausgezeichnet. Bürgermeister Martin Prey bedankte sich ebenfalls für das Engagement und überreichte an die beiden Geehrten die bayerische Ehrenamtskarte. KBM Christian Weinfurtner sprach ebenfalls seinen Dank aus und betonte, dass es heutzutage nicht mehr viele Menschen gebe, die gleich 24 Jahre lang ein Ehrenamt in dieser hohen Position übernehmen.Bürgermeister Martin Prey lobte die starke Frauengruppe und den Einsatz der Wehr für den sehr guten Verlauf des Landkreislaufes durch Rottendorf. Die Gemeinde habe ein gutes Bild hinterlassen, betonte Prey. Er sprach die "gute Aufstellung" der Rottendorfer Wehr an und meinte, dass mit der neuen Vorstandschaft auch ein neues Zeitalter eingeläutet werde. Prey wünschte weniger Einsätze und immer eine gute Rückkehr.